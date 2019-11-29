保持牙龈健康的6种方法，宝妈请收好！

说到口腔健康，并不全在于牙齿有多齐，或者笑容有多灿烂。即使没有蛀牙，并且拥有最闪亮的牙齿，这并不意味着你对牙龈疾病免疫。因为它通常是无痛的，大多数人不知道自己的牙龈有什么问题。

什么是牙龈疾病?

当牙菌斑在牙龈线下和沿线形成时，牙龈疾病就开始了。牙菌斑是一种稠密的黏附在牙齿表面的、以细菌为主的薄膜。它可引起牙龈和骨骼的感染，导致牙龈疾病和蛀牙。牙菌斑也会导致牙龈炎，这是牙周病的早期阶段。牙龈炎会引起牙龈发炎、红肿和出血。幸运的是，牙齿的骨骼组织没有受到影响，这种损伤是可逆的。

你还可能患上牙周炎，牙周炎会影响到牙齿所在的骨骼。如果不及时治疗，会破坏牙龈、骨骼和与牙齿相连的组织。牙龈疾病的最后阶段是牙周炎晚期。这时支撑牙齿的纤维和骨头已经被破坏，可能需要拔掉牙齿。

如何保持口腔健康？

1.使用牙线

每天至少用一次牙线，这有助于清除牙菌斑和牙刷够不到的食物残渣。使用的时间段没有限制。孩子也可以用，但注意使用方法一定要正确。

2.定期清洁牙齿

如果定期去看牙医，就能发现牙周病的早期症状。这样在症状变得更严重之前就可以得到治疗。专业的清洁是去除牙垢的唯一方法。如果你有牙龈炎，刷牙、用牙线清洁牙齿和定期清洁牙齿都有助于扭转这种状况。

3.戒烟

吸烟与牙龈疾病的发作有密切关系，由于吸烟会削弱你的免疫系统，它也会让你更难抵抗牙龈感染。另外，吸烟会使牙龈受损后更难愈合。

4.一天刷两次牙

这有助于清除牙齿和牙龈之间的食物残渣和菌斑。也要清洁舌头，因为它会滋生细菌。电动牙刷减少牙龈炎和牙菌斑比手动刷牙更多。还有，记得每隔三到四个月更换一次牙刷或牙刷头。

5. 使用含氟牙膏

至于牙膏，商店货架上摆满了各种声称能减少牙龈炎、清新口气和美白牙齿的品牌。建议选择含有氟化物的牙膏，至于味道和颜色取决于个人喜好。而孩子呢，应选含氟的儿童牙膏，并注意牙膏用量。

6.使用治疗性漱口水

如有需要，可使用治疗性的医用漱口水。这需要医生处方才可以在药房买到。它可以帮助减少牙菌斑，预防或减少牙龈炎，降低牙垢的生长速度，或者是这些好处的组合。另外漱口液有助于清除口腔内的食物残渣和碎屑，但它不能代替牙线或刷牙。

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