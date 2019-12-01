宝宝刷牙用错方法？危害超乎你的想象

很多父母认为，刷牙是很简单的事情，不需要认真学习方法，在教授孩子刷牙的时候，也是草草的嘱咐他们几句，没有亲自示范给他们看。这种做法是错误的，刷牙方法不对，不仅对牙齿有极大的损害，也会不利于身体健康。那么，孩子刷牙需要注意什么问题？如何正确的刷牙？下面我们就一起学习一下相关知识。

孩子刷牙需要注意的问题

1.时间不能过短

一些孩子在刷牙的时候，只是为了应付父母的检查，因此刷牙时间很短。这种做法是错误的，刷牙时间太短，就不能好好清洁口腔。一般来说，刷牙时间不能少于两分钟。

2.不能横着刷牙

根据调查发现，我国有85%的人都习惯横着刷牙，可想而知，他们教育孩子也是横着刷牙。但是需要注意的是，横着刷牙是错误的刷牙方式，它不仅不能够有效清除牙缝间的污垢，还容易损害牙龈。孩子长久横着刷牙，经常有牙齿酸痛、牙龈出血的情况发生。

3.不能太过用力

很多孩子在刷牙时用力过大，认为只要用力了就能把牙齿刷干净。这种做法同样不可取，太过用力刷牙，只会损害牙齿，起不到其他有效效果。

4.别用过冷的水漱口

孩子的牙齿还比较娇嫩，如果用太过冰凉的水漱口，会非常不适，同时还可能缩短牙齿的寿命。一般来说，漱口的水温应控制在30℃-36℃。

孩子需要学习的刷牙方法

1.刷上牙表面的方法

孩子刷上牙表面时，应该将牙刷拿起呈45°角，从上方起旋转刷牙。每次刷牙时刷两颗牙齿就可以，重复十次左右。

2.刷下牙表面的方法

孩子刷下牙表面时，方法和刷上牙表面基本相同，都是要旋转刷牙。不同的是，刷下牙表面时，孩子要从下方起刷牙，这样能够有效清除牙缝间的污垢。

3.刷下牙内侧的方法

在整个刷牙过程中，孩子要尤其注意下前牙的内面门牙，它是最容易发生牙科疾病的部位。在刷下前牙的内面门牙时，要将牙刷竖起来，从下往上刷。

总之，刷牙不是一件随意的事情，父母在教授孩子时，千万不能大意。以上是孩子刷牙需要注意的问题和正确的刷牙方法，希望父母都能通过学习，教授给孩子正确的刷牙方法。

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