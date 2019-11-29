教你5个有趣方法，提升孩子词汇量

在学会阅读之前，孩子需要对词语及其含义有一个良好的、全面的理解。从大声朗读到简单地交谈，你都在帮助孩子学习词语。具体如何提升孩子词汇量，请接着往下看：

1.参观图书馆

如果你正在寻找一个很好的地方，开始帮孩子建立词汇库，并培养他早期阅读能力，可以去当地的图书馆。研究表明，图书馆使用与幼儿的识字能力之间有很强的相关性。如果你不确定到达那里后该怎么做，请向图书管理员寻求帮助。

儿童图书馆经常为幼儿举办有趣、引人入胜的各种活动，这会让孩子们接触到新词，并给他们一个很好的社交机会。

2.替代同义词

向孩子介绍新词的一个简单方法是成为一个行走的同义词库，经常使用各种单词的同义词。同义词是指意思相近或相似的词语，大家也可以用比原始词更具描述性的词语。比如：

冷：凉、冻、冰

热：温暖、炎热、潮湿、沸腾

聪明：机智、聪慧、机灵、伶俐

同义词库是查找同义词的好资源。

3.使用描述性词语

说到增加孩子的词汇量，越多越好。孩子每天听到的话越多，他就越能学习、吸收并最终自己使用。大家在日常谈话中尽量使用各种描述性的词语。例如，在描述某一物品时，尝试使用不寻常或创造性等词。这些词现在可能是幼儿无法理解的，但在适当的语境中使用它们，孩子比较容易理解。

4.制作标签

如果你想让孩子多学些词语，那除了经常说，也要给他们看。在孩子对名词的基本理解的基础上，不妨使用标签，这样他就学会了这个词是属于哪一类。例如，将他的玩具被分为不同类放入相应的箱子，在箱子上贴上标签，如积木、娃娃、汽车、书籍等。

5.一起朗读

大声朗读不仅可以和孩子一起度过美好时光，也是让他们接触新词的好方法。建议选择那些孩子感兴趣，但使用的词语略高于他们的理解力的书。大家可以引导孩子通过上下文、配图等来帮助理解。

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