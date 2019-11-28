女子收养7名孤儿成网红，却在背后虐待孩子

据外媒报道，美国一名妈妈收养了7名孩子，靠发布孩子们的成长视频收获80多万名粉丝的关注，成为知名“晒娃”博主。然而这一切的背后，却隐藏着令人心惊的真相。

单亲妈妈收养7名孩子，成为知名晒娃博主

据了解，这名妈妈名叫米歇尔，现年48岁，来自美国亚利桑那州。2011年，她和前夫离婚后，不仅单独抚养3名亲生子女，还陆续收养了7名孩子。

因为米歇尔看上去很有爱心，而且育儿经验丰富，所以收养十分顺利。随后，她开通自己的网络频道以记录孩子的成长点滴，吸引了越来越多的粉丝关注。

她每个星期都发布新的视频，从一开始孩子们过家家、玩玩具、到孩子们一起出演超级英雄短剧，内容越来越有创意。

2019年年初，她的网络频道的粉丝数接近80万，视频播放量超2.5亿，部分热门视频的点击量在一百万次以上，一年收入最高可达250万美元。

女儿举报妈妈虐待孩子，警方调查发现真相

今年3月，米歇尔19岁的女儿报警称，妈妈在家虐待7名收养儿童，手段十分残忍。接到报警后，警方马上赶往米歇尔的家中展开调查，看到的情景让人无比吃惊。

由于是突然到访，米歇尔一点准备都没有。当警方进入家中时，发现6名孩子面色苍白，黑眼圈很深，看上去好像都有点营养不良。

警察和孩子们交谈时，发现他们有点害怕。其中一名孩子一口气喝了一瓶水，好像很久没喝过水一样。另一个孩子看着警察送来的薯条想吃又不敢吃。她说她很饿，但担心吃了薯条后被妈妈发现遭到惩罚。还有一个孩子表示，他们被饿了两天了，因为妈妈不让他们吃饭。

发现问题严重性后，警察仔细搜查米歇尔的家，在一个锁着的壁橱里找到一名发只穿上衣的孩子。随后，警方将米歇尔逮捕归案。儿童服务部门也将孩子们接走做详细检查。

在工作人员的耐心安抚下，7名孩子放下心中戒备，说出了被虐待的真相。他们说，发布在网上的视频都是按着剧本演出来的，如果表演犯错会遭到惩罚，比如会被关在房间里不给吃饭，让他们用冷水洗澡等等。妈妈生气时，还会用皮带、衣架等工具打他们或者用胡椒喷雾喷他们的私处。

妈妈遭到检方起诉，突然绝食病死在狱中

检方以虐待儿童、非法监禁、忽视儿童、骚扰儿童等罪名起诉了米歇尔，她的两名成年儿子也因知情不报遭到逮捕。

米歇尔在狱中突然开始绝食且不吃药，最终于11月12日病死了。而7名被领养的孩子中，2人暂时交由米歇尔的大女儿照料，另外5人被安排到其他寄养家庭生活。

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