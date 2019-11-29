妈妈产下双头三手怪婴，而孕期B超显示是双胞胎

据《印度斯坦时报》报道，11月23日，印度一名女子在医院产下一名罕见的男婴。据悉，这名男宝宝只有一个躯干和心脏，却长了两个脑袋和三只手。

孕期做B超显示是双胞胎，妈妈生下罕见怪婴

据了解，这名妈妈名叫芭比塔·阿依瓦（Babita Ahirwar），来自印度博帕尔毗底沙镇。她和25岁的丈夫加斯旺多·辛格·阿依瓦（Jaswant Singh Ahirwar）在一年半前结婚。芭比塔在怀孕35周时接受了B超检查，检查结果显示她怀的是双胞胎。

这一检查结果让夫妻俩很高兴，十分期待着两个孩子的降生。但是医生在检查时忽略了一个十分重要的细节，那就是芭比塔怀的并不是双胞胎，而是一个连体婴儿。

当芭比塔第一眼看见自己孩子时，当场就被吓晕了过去。据她回忆：“当护士取下毛巾时，我看到孩子有两个脑袋和三只胳膊，我被吓坏了。”

发生概率仅有百万分之一，孩子存活希望渺茫

据医生分析称，只有胎儿在妈妈子宫内发育异常时才有可能出现这种情况，而发生这种情况的几率只有百万分之一。儿科专家苏伦德拉·桑卡尔表示：“这是一种十分罕见的病例，在我职业生涯中还是第一次遇到。”

据悉，到现在为止，妈妈和孩子的身体状况都十分平稳，孩子正在特护病房进行观察。但医生表示，孩子能够存活下来并能正常生活的希望十分渺茫。医生说：“我们正在照顾这名孩子，下面我们会请教有这类手术经验医生，问问他们该如何治疗。”

妈妈芭比塔表示：“我们只想要一个正常宝宝，但上帝却如此惩罚我们。”但她的丈夫却很乐观：“这是我们的儿子，我会坚持把他抚养成人，到目前为止我还没抱过他呢。”

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