孕检并非万能，胎儿这三种异常无法查出

为了生出健康宝宝，准妈妈们都非常重视孕期的产检。但有一些准妈妈在产检时没有发现任何异常，却生出了患有先天疾病的宝宝。这是因为，产检并不是万能的，有很多疾病是无法检测出来的。那么都有哪些疾病是产检无法发现的呢？赶紧来看看吧。

1.听力异常

怀孕6个月时，胎儿的听觉神经基本已经发育成熟，到了孕晚期，听力差不多和大人一样了。因此育姐建议大家，在孕期最好少去过于吵闹的场所，以免影响胎儿的听力发展。

但到目前为止，孕期产检的任何一个检查项目都不能提早发现胎儿听力异常。等到宝宝出生后，也只能通过耳聋基因检测和听力筛查发现听力异常。

如果夫妻一方有听力障碍或者有听力障碍家族史，育姐建议大家在孕前先做耳聋基因检测。就算夫妻双方听力都没有问题，也有6%的概率携带耳聋基因，从而让孩子有发生听力异常的可能。

2.视力异常

因为胎儿在子宫内无法睁眼，并且只有快到分娩时，胎儿的眼睛才会有一些光感，所以孕期产检不能发现胎儿的视力问题。可是有一些视力疾病需要及早干预治疗，等到胎儿出生就已经太迟了。

B超检查很难发现胎儿眼眶畸形、眼球缺失、失明等异常。哪怕是核磁共振也只能发现胎儿一些明显的结构畸形，发现视力问题十分困难，这也是视力障碍儿童中，有超过50%患者都是先天性的。

胎儿的视觉神经发育是在孕早期，大家要尤其注意饮食、环境以及自身方面的因素，以减少对胎儿造成的影响。

3.肢端畸形

准妈妈在孕期要接受好几次B超检查，但还是有一些胎儿异常没有被发现，这与B超的清晰度有很大的关联。

由于清晰度的关系，B超检查无法对胎儿进行非常细微的观察，即使是三维B超或四维B超也是如此。B超只能看到胎儿的身体结构有没有畸形，再加上胎儿在子宫内的姿势和肢体的遮挡，无法看清楚全部细节。

因此，手脚外翻、指关节缺失、多指、并指等肢端畸形无法提早发现，只有等到宝宝出生后方能知晓。另外，B超检查也不太容易发现一些腿部畸形，比如胎儿双腿长短不一等等。

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