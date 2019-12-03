保姆奶粉里掺洗衣粉，人性之恶能有多可怕

因为生活压力，越来越多的家庭都是双职工，如果老人又离得比较远，那么带孩子就成为了大难题，为此大家不得不雇佣保姆来帮忙照看孩子。可是如果不小心碰上了恶保姆，那么对于孩子来说，就真的是如坠深渊。

保姆嫉妒女佣工资，往奶粉里掺洗衣粉

印度尼西亚一个家庭最近有了小宝宝，一家人都非常开心，因为夫妻双方都要工作，所以额外聘请了一名缅甸女佣负责照顾新生儿。他们家本身有一个29岁的保姆，已经工作了三年，一直负责做饭、做饭、整理房间等家务。

在新的女佣来的之后，这位保姆感觉自己明明干的多，工资却没新来的高，于是心生妒忌，就偷偷在婴儿奶粉里加洗衣粉，从而陷害照顾孩子的缅甸女佣。孩子的妈妈晚上冲奶粉的时候，发现奶粉里面有奇怪的蓝色颗粒，就感觉有问题，重新拆了罐奶粉对比之后，当即决定晚上用母乳喂孩子。

随后经过调查，保姆所作所为被发现，并且被告上了法庭。在法庭上，保姆对于自己的行为供认不讳，并且痛哭说自己家很困难想，需要挣钱养家。不过法官认为保姆只是因为妒忌，就对孩子下黑手，不应该被原谅并且判处3年的有期徒刑。

不仅仅是国外，国内也有很多恶保姆

这两年国内也经常曝出保姆虐待孩子的新闻。曾经有一位妈妈通过中介找来了一个保姆，帮忙照顾刚刚出生2个月的女儿。可是没两天，妈妈就发现女儿身上总会有一些伤痕，保姆说是孩子不小心磕碰得，妈妈也没多想，孩子总会经历一些磕磕碰碰。

有天夜里妈妈起床上厕所时，听到宝宝房间里有动静，似乎是保姆在打孩子，跟老公说了他觉得不可能，于是妈妈就买了个摄像头放在宝宝卧室里。结果发现，保姆不仅经常偷喝宝宝的奶粉，还经常打骂孩子。于是夫妻两辞退了保姆，并且在一周后找中介公司要说法，让人惊讶的是中介依然在为这个保姆介绍工作。

生活中很多爸爸妈妈对于保姆都是敢怒不敢言，因为你永远不知道他们会用什么方法报复。此前就有新闻，妈妈觉保姆专业知识不行，就把她辞退了，没想到保姆在临走之前故意把挂烫机打开干烧，等到妈妈发现时，挂烫机已经滚烫，细思极恐！

当然就算你对保姆百般好，也可能只是喂了白眼狼。杭州纵火案的保姆，雇主一家对她非常，不仅开了丰厚的工资，还前后借款十多万。然而保姆不仅不感激，还故意纵火害死了女主人和3个孩子，男主人至今还活在痛苦中。

雇佣保姆前，这些事情要知晓

生活节奏加快，让保姆也成为了刚需，尤其是有孩子的家庭。可是面对各种负面新闻，让爸妈们担心孩子会被伤害，其实只要注意好下面这几点，就能最大程度避免聘请到恶保姆。

1.一定看清资质

保姆市场鱼龙混杂，妈妈们一定要选择正规的家政妇门店，最好是连锁店，当然这也不能代表能完全安心，毕竟纵火案保姆就出自正规家政服务公司。所以在选择前，一定要调查好背景和资质，最好是朋友用过并且评价好的。

2.提前面试很重要

在确认之前，一定要进行一场比较详细的面试，并且多提问一些问题，比如询问清楚她的身份证号、家庭住址、电话等可以确认身份的信息。并且了解了解对方的育儿观，如果和自己不一样，那么最好不要考虑了。此外还可以问问他们对前雇主的意见，如果充满了抱怨，那么也可能不是好保姆。

3.签好雇佣合同

准备好一份比较全面的雇佣合同，上面标注清楚福利待遇，工作内容等等，以防未来出现纠纷；另外如果保姆对脏差累的工作总是讲条件，那么往往也不是好保姆，不建议雇佣。

4.注意观察孩子

不要有了保姆，就完全不管孩子了。当宝宝出现下列情况：比如看到保姆就哭，总是莫名其妙地磕伤碰伤，那么就要注意了，孩子很可能受到的虐待。另外如果保姆喜欢说脏话，不按照你的要求工作、看起来脏兮兮、喜欢摆高姿态、习惯性迟到、电话总是占线、借口很多等，也要及时辞退。

Tip：平常对待保姆要好一些，如果他们一切都做得很好，那么不妨适当发一些奖金，逢年过节也可能给一些节礼，毕竟孩子是在她们手里的~

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