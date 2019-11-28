9岁女儿私处突然出血，还有腥臭味，宝妈吓坏了！

一些孩子出于好奇，会将一些异物塞入体内。这很危险，大家一定要重视起来。作为家长，请加强必要的性教育，正确引导，让孩子们正确了解和保护自己的身体，知道哪些事情能做，哪些事情不能做。

01

杭州市妇产科医院，9岁女孩雯雯成了这里一位特殊的病人。

原来前几天，雯雯突然出现阴道出血，这可把妈妈吓坏了，急忙带着她上医院做检查。

面对医生的询问，羞涩的雯雯躲到了妈妈身后，一副做错了事的模样。雯雯妈妈侯女士赶紧解释道，她在给女儿清洗内裤时，发现孩子内裤上有血迹，还伴有腥臭味。

她赶紧问女儿到底发生了什么，反复追问之下，女儿才跟她坦白，2天前，她将纸巾折成长条状，塞进了阴道内。后来她自己取出了一部分，但是还有一小部分残留在阴道里。因为担心被责骂，她没敢把这事儿告诉妈妈。再后来就出现了阴道出血迹象，伴有异味。

更糟糕的是，这并不是雯雯第一次把纸巾塞进阴道内。得知实情的侯女士心慌不已，这才急急忙忙带着女儿就医。

“就是纸放进去了，怎么会出血？会不会把子宫弄破了？会不会影响以后生育？”侯女士焦急地问医生。

医生耐心地跟她科普了一些儿童阴道异物的知识。其实阴道异物并不少见，在2-4岁女童中尤为常见。

儿童性器官尚未发育成熟，性激素水平较低，阴道内的菌群也没有建立完善，生殖道还非常脆弱，抵抗力较弱。当异物进入阴道，容易造成擦伤，也易引发感染，从而导致出血、溃烂等一系列症状。严重的还会上行感染到子宫输卵管，影响以后的生育。

好在雯雯的情况发现得及时，在经过超声检查确诊后，医生通过无损伤宫腔镜帮她取出了异物。经过治疗后雯雯已无大碍。

02

刚刚说到阴道异物并不少见，也许很多妈妈还不相信。其实儿科医生经常会碰到这样的病例。

“电池、皮筋、发夹等等都有，有些金属异物甚至发生了腐烂，非常危险。一般都是在孩子喊疼或者是家长发现孩子内裤上有分泌物才来就诊。”杭州市妇产科医院倪笑玲主任提醒家长，日常生活中一定要多留意女童阴部异常的情况。

广东省中山市博爱医院曾接诊一名6岁的女童，跟雯雯差不多的症状，阴道出血，有腥臭味。

入院检查后，医生为女童小欣进行了无创全麻腔镜手术，将阴道内的异物取出来。看着那些异物，医生们也是惊呆了。腐臭的棉花团、金属小珠子、金属圆环……大大小小5件异物。

经过家长辨认，这些都是小欣玩具、手链上的物件儿。而小欣因为好奇，才将这些小物件儿塞进了阴道内。

不止女童会把异物塞进阴道，男童也会在好奇心的驱使下，将异物塞进下体。

11岁男童皮皮，就把巴克球上的20多颗磁珠塞进尿道，结果引发尿道肿痛、流血。医生安排皮皮做了X光检查，结果显示，皮皮体内的20多颗磁珠吸附在一起，其中十余颗已经进入了膀胱，余下的卡在尿道口。

最终医生还是切开膀胱，才将这些磁珠一一取出。

03

儿童之所以喜欢把东西往私密处塞，纯粹是好奇心作怪。他们通过这种行为来完成对自己身体的探索。要预防这种意外，家长需要加强性教育，正确引导孩子的好奇心，让他们科学认识自己的身体包括性器官，知道哪些事情能做，哪些事情不能做。

1.不要给孩子穿开裆裤

不管是男孩还是女孩，都应避免给他们穿开裆裤。将私密部位裸露在外，不仅容易受伤，还会让孩子好奇之下玩弄，沾染病菌导致感染。

例如，2015年，鄂州一名2岁女童穿着开裆裤在稻谷堆里玩，谷粒钻进了女童的下体，造成大量脓血性分泌物。这就是给孩子穿开裆裤最易导致的伤害。

2.及时对孩子进行性教育

对于0-6岁孩子而言，性教育最为关键的就是让他们充分认识自己的身体，学会保护身体，建立身体界限感。

有的孩子会做出抠肚脐、抠耳朵、玩弄生殖器等动作，这其实就是他们在探索自己的身体。如果没有正确的引导，他们会在探索过程中将小珠子等东西塞进耳朵、肚脐甚至是生殖器中，对身体造成伤害。

所以父母要在孩子产生好奇心阶段，让他们认识自己的身体器官，知道每个器官都叫什么名字，尤其是生殖器官。

在孩子正确认识身体之后，就要让孩子知道什么是私密部位了。

告诉孩子，背心裤衩覆盖的地方就是私密部位，是不可以被别人触摸和观看的，自己也不能去触摸观看别人的私密部位。如果有奇怪的叔叔阿姨想要触碰你的身体，要立即离开并告诉爸爸妈妈。

身体上任何一个小洞洞都不能随意塞东西进去，否则身体会受伤。

3.和孩子培养双向沟通的习惯

很多孩子在出现意外情况时不会告诉爸爸妈妈，也许是害怕被责骂，也许是当做自己的小秘密，这其实就是沟通出现了问题。

家长应该从小教育孩子，小秘密可以告诉爸爸，也可以告诉妈妈，但是不能一个都不告诉。

当孩子跟家长分享秘密时，无论是什么样的秘密，家长都不要表现出不耐烦、大惊小怪等情绪，更不要责骂、发火。平静温和的情绪，是亲子沟通的基础。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)