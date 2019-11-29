BB小小年纪就嘴巴臭臭的，怎么回事？

有不少妈妈反应，自己家宝宝才两三岁，嘴巴总是臭烘烘的，而且就算是早晚都刷牙，还是没有改善，难道是牙膏没选好吗？其实不然，宝宝的口臭问题，往往不是因为牙齿，很可能是内在出了一些问题。

2岁半的孩子罹患口臭

贝宝今年两岁半，因为妈妈回去上班了，所以白天由爷爷奶奶奶，晚上等爸爸妈妈下班再接回去。然而最近妈妈发现，贝宝嘴巴竟然有一股难闻的异味，就像是成年人的口臭。为此妈妈特意买了新的牙刷牙膏，并且督促贝宝早晚认真刷牙。

然而晚上回家妈妈发现，贝宝的嘴巴还是臭烘烘的。对此她非常疑惑，这么小的孩子怎么就会有口臭呢？担心孩子牙齿有问题，妈妈就带着她去医院做了检查，医生表示：孩子口臭不是因为牙齿，主要是消化不良导致的。

孩子的年纪比较小，身体各器官还没有发育完全，消化能力也不如大人，如果经常大量进食，那么食物就会堆积在胃中无法及时消化，相应的就会出现口臭问题。而贝宝奶奶总是担心他吃不饱，就一直喂她吃饭，结果就把孩子喂出了口臭。

除了消化不良，这些也可导致口臭

导致宝宝口臭的原因有很多，如果妈妈们没有做好防范，那么宝宝小小年纪就要承受“难言之隐”了。

1.不清洁口腔

不少家长觉得，孩子迟早要换牙齿，所以没必要费时费力做清洁。但事实上，不讲究日常清洁，食物残渣就会停留在口腔中，细菌大量繁殖从而导致口臭问题；最关键的，长期不清洁还可导致各类牙齿问题，并且直接影响到未来恒牙的萌发和健康。

2.有口腔溃疡

如果宝宝总是有口腔溃疡的问题，那么也可能导致口臭。这是因为长期口腔溃疡得不到缓解，就会导致细菌滋生，尤其是厌氧菌，其分解产生出了硫化物会发出腐败的味道。此外龋齿、牙龈炎、牙周炎等也可以导致同类问题。

3.刺激性食物

还有一些宝宝口臭，是因为使用了刺激性或者有特殊气温的食物，比如大蒜、洋葱、韭菜等等。这类口臭都是暂时性的，爸爸妈妈只需要给孩子刷牙、漱口就可以缓解。

宝宝口臭，妈妈该如何改善？

既然知道了宝宝口臭的原因，我们就能对症下药了。

1.记得清洁口腔

虽然孩子年龄还小，但是也要刷好牙，只不过不同年龄段的孩子，清洁方式也有所区别。不足一岁的宝宝，自主能力较差，此时可以用柔软的纱布蘸些温水，擦拭他们的舌苔、牙龈；一岁以后的孩子，可以给他们准备独立的牙刷、漱口杯，鼓励他们自己刷牙，培养早晚刷牙的习惯；两岁以上的孩子，需要准备适龄的牙膏，并且提醒他们早晚刷牙，记住每次牙膏只需要黄豆粒那么大即可。

2.睡前不吃零食

孩子年龄比较小，各器官都还处于发育阶段，如果睡前总是吃零食，那么必然会导致消化功能紊乱，长此以往孩子的肠胃和口腔就容易出现问题。所以大部分情况下，我们不建议睡前给孩子吃零食，不过如果孩子晚上容易饿，必须要吃点东西，那么可以适当喂一些水果，不仅能补充维生素和矿物质，其富含的纤维素还能促进肠胃蠕动，缓解口臭问题。

3.不吃难消化食物

在给孩子准备食物的时候，一定要选择容易消化的，否则他们很容易出现消化不良的情况。一般来说，如果是年纪比较小的孩子，建议尽量选择米糊、面汤等食物，少吃过于油腻肥甘的东西。等到大一些的孩子，则要注意控制进食量，以免发生积食的情况。建议选择少食多餐的喂养模式，不要让孩子一次吃太饱。

Tip：如果宝宝口臭非常严重，怎么做都无法缓解，那么最好去咨询一下医生，因为此时孩子可能已经患上口腔或者肠胃类疾病。

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