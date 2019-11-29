孕期常见的疑惑，今天一次解答完

相信不少孕妈妈对于怀孕这件事情都有很多疑问，比如什么时候可以知道宝宝性别？怀孕中后期会有哪些变化？胎动多少次算正常？……平常我们想要知道这些问题的答案，就需要去咨询医生或者查阅书籍，这都不是非常方便。所以今天就给大家来一次孕期大揭秘，一次性全部解答完。

1.宝宝性别何时能知晓？

一般来说，胎宝宝在18-20周的时候，可以比较准确的测出性别。另外12周做唐筛，除了抽血也需要照B超，如果这个时候宝宝的姿势正确那么也可能大致判断出性别。不过在我国，提前泄露胎儿性别是违法的，所以在做B超的时候，就不要追问医生是男是女了，给未来留一点悬念和惊喜未尝不是件好事。

2.孕中期会有哪些不适？

相较于孕早期，孕中期是比较舒服的阶段，此时孕吐症状大多已经消退，胃口也逐渐好起来了。如果有出游的想法，就赶紧趁此机会出去旅行，以后想再出门就难了。不过孕中期的肚子也逐渐大了起来，部分孕妈妈会出现妊娠纹。此外因为肚子变大，脊椎的压力也越来越大，容易出现腰酸背痛的情况。

3.什么时候会出现胎动？

一般来说，孕妈妈在5个月的时候，会感觉到胎动，而如果是二胎及以上，那么会提前一个月感受到胎动。之所以会出现这种区别，是因为生过宝宝的妈妈更有经验，对胎儿也会敏感一些。

4.几次胎动才算是健康？

因为在饭后胎动会比较明显，所以建议每天选一餐饭后数胎动，2小时内有10次胎动就说明宝宝是健康的。建议最晚到28周，要开始数胎动并且做好记录，宝宝一直没有动静，可以试着喝一些甜的饮料。如果还是没有动静，那么最好马上去医院做个检查，看看宝宝是不是有危险。

5.偶尔阵痛是正常的吗？

在孕中后期，有时候会出现镇痛的情况，不过时间持续不长，也不会太频繁。其实这种不规则的阵痛是假性的，是因为子宫逐渐变大，韧带拉扯子宫的收缩所致，通常只需要休息一会就会自然消失。当然如果一直无法缓解，还是要去找医生帮忙的。

6.如果避免妊娠纹出现？

孕中晚期，一些孕妈妈会发现皮肤上出现了妊娠纹，这是腹部皮肤被撑大真皮层的胶原蛋白与弹力纤维断裂所致。因为个人体质不同，所以并不是所有人都有妊娠纹的烦恼。不幸的是，妊娠纹并没有太好的预防方式，只能通过按摩肚皮、涂抹妊娠霜等方式被动预防，并且要记得在妊娠纹出现前就要开始做。

7.孕期能吃冰淇淋海鲜吗？

吃太冷的东西基本不会引起宫缩或者过敏，所以如果确实非常想吃冰淇淋，可以适当放肆一下，注意控制量即可。至于海鲜，基本只需要关注过敏问题，如果孕妈妈对海鲜不过敏，那么就放心吃好了；如果一吃海鲜就有红疹、发痒的情况，那么还是克制一下。

8.怀孕后易患上痔疮吗？

是的。怀孕之后下肢血液循环会因为子宫压迫而变缓，导致痔疮更容易出现；如果之前就已经有痔疮问题，那么就可能会加重。一般来说，生完宝宝后，痔疮问题会逐渐改善，严重的则要进行手术治疗了。

9.怀孕可以洗牙拔牙吗？

这里都不建议去。洗牙的时候很容易牙龈出血，如果口腔卫生没有维持好，那么细菌就可能跑进血管，威胁胎宝宝健康。至于拔牙则是100%出血，同样存在细菌威胁；另外拔牙也是个小手术了，不建议在孕期进行，除非医生认为真的有必要。

10.可以喝点葡萄酒吗？

孕期不可以喝含有酒精的饮料，虽然少量酒精不一定导致胎儿酒精综合征，但是以防万一，同样不推荐饮用含酒精的饮料，添加酒精的食物也一样。当然妈妈在孕期不小心摄入了酒精也不用过于担心，后续只要定期做好产检即可，大部分情况下都不会有问题。

11.二手烟的威胁大吗？

可以说香烟对孕妈妈来说是非常危险的东西，无论是抽烟还是二手烟，这是因为香烟不仅威胁孕妈妈的健康，还会提高胎儿畸形、出生体重低的概率，严重的还直接导致胎死腹中。所以怀孕期间，准妈妈们一定要远离吸烟人群，尤其是老公，更是要让他戒烟。

12.孕期可以爱爱吗？

孕期也是可以爱爱的，但前提是没有以下这些问题，比如出血、子宫收缩、胎盘前置、早产风险高等等。另外老公们要记得，千万不要压到孕妈妈的肚子，也不要刺激乳头（容易引起宫缩），另外最好选择比较安全的孕中期。

13.脐带绕颈要紧张吗？

脐带绕颈的发生率很高，可到30%左右，这是因为胎宝宝在妈妈肚里活动的时候，很可能一下子就把脐带绕到了脖子上，但同时他们也可能在活动的时候又不绕颈了。所以说宝宝脐带绕颈只要不是勒得太紧影响到脐带供血，就不用太紧张。

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