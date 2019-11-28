孩子发烧不出汗，要去医院吗？

在孩子成长的过程中，一不留神就会发烧，大家对此不要太过忧心。其实，适度发烧并不是可怕的事情，反而对孩子有好处。但如果宝宝发烧不出汗就要注意了。为什么这么说，请接着往下看：

发烧对孩子的好处

1.提高免疫力

孩子在发烧之后，身体的免疫力功能会得到一次好的提升，身体会更加强健。

2.降低病原体的发展速度

孩子发烧后，由于体温会升高，反而能够降低病原体的发展速度。如果孩子发烧是由于病毒引起的，那么快速升高的体温能够使体内的病毒失去活性，可以说，发烧是抵御病毒侵入最好的药。

3.发出休息的信号

孩子在发烧的同时，也预示着这段时间孩子的体质比较弱，如果还不好好休息，那么就可能会患上其他疾病。因此当孩子发烧后，应该立即让他们多加休息，这样不仅能够快速康复身体，也能够抵御其他疾病。

孩子发烧不出汗的原因

1.炎症没有得到控制

如果孩子明明已经在发烧，却始终没有出汗，可能是还有其他疾病没有得到根治，体内还有炎症，这些炎症对孩子的排汗系统有影响。在这种情况下，建议父母可以适当多给孩子补充水分，例如饮用温热的白开水或者果汁，这样即使孩子没有出汗或者排尿，也可以带走身体里的一部分热量，有效退烧。

2.消化不良引起

孩子在发烧后，父母可以查看他们的大便颜色。如果大便颜色是绿色，且孩子没有出汗的情况，多半是消化不良引起的发烧。在这种情况下，父母应及时带孩子就医检查，以便对症下药。

3.肠胃功能受到损害

由于孩子的年龄还小，肠胃还比较脆弱，如果吃了难以消化的食物，使肠胃功能受到损害，不仅容易发烧，还会出现少汗的情况。

4.孩子体内阴虚内热

所谓阴虚内热，就是我们通常说的上火。它会导致孩子体内阴阳失衡，内热无法通过汗排出来。如果孩子是因为这种原因发烧，那么就必须要及时救治，因为它对孩子身体的伤害很大。

最后提醒大家，如果孩子高烧不退，一定要注意护理，及时送医治疗。

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