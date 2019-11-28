还给3岁以下BB吃这些“加料”食品？世卫组织已下禁令

没有孩子会拒绝糖果的诱惑，就像我们总是把甜蜜用作表示美好的形容词。远古时代甜就意味着高热量，这在那个衣不蔽体、食不果腹的环境里价值非凡，是人类生存、遗传、进化的必需品。所以“嗜甜”是写进我们基因里的东西。

但有时看上去美好的东西，往往也伴随着相应的代价。

日前世卫组织发布了一份调查报告：其于2016年至2017年间，抽检了英国、丹麦和西班牙市面上的婴儿食品，在检测过程中发现，部分生产商在食品中加入了果蓉等以增加糖分。

长期食用，会对宝宝健康带来不利影响。据此，世卫组织建议：禁止食品生产商在3岁以下婴幼儿食品及饮料中添加游离糖。

那什么是游离糖

游离糖，是指食品生产或烹调过程中加入的白糖、果糖、葡萄糖和乳糖，还包括蜂蜜、果汁、糖浆、水果浓缩物里本身含有的糖，但不包括非加工食品，如粮食和水果里的糖。

孩子糖吃多了又有什么不好呢

1.肥胖

吃糖吃多了会变胖，大家想必都知道。我也就不解释原因了。

在我国，儿童肥胖率呈逐年上升趋势，我国第四次营养健康调查报告显示，全国6-17岁儿童青少年肥胖率10年时间增长了2倍，达到5300万。这里面，糖的贡献就不少。

儿童期肥胖，比成人肥胖危害更大。会引起性发育障碍，个子矮小，关节压迫，运动障碍。还有一些过度肥胖的孩子会发生呼吸睡眠暂停，严重的会影响记忆力。肥胖儿童还容易患糖尿病、高血压，心脏病。儿童期肥胖，成人后，75%的概率依然体重超标，发生糖尿病、高血压、心脏病、心脑血管疾病的概率是普通人的2到4倍。

2.挑食

孩子糖吃多了也容易挑食。面对不甜的食物，就变得没有胃口。

其实人的味蕾会有一种高度刺激淘汰低度刺激的机制。吃多了口味重的食物，就开始接受不了口味清淡的食物。

《舌尖上的中国》的总导演陈晓卿就曾在节目里透露过：许多饭店招揽客户的秘诀就是下料重一些，这样食客再吃别家食物就会感觉寡淡无味。

儿童挑食的危害主要有：

营养摄入不全面、消化系统紊乱、生长发育不良、免疫力下降、影响智力、性格等。

3.龋齿

龋齿是因为附着在牙齿上的细菌得不到及时的清除，产生酸性物质，腐蚀牙齿，而糖分促进细菌的快速生长代谢，等于助纣为虐。

孩子没有一口好牙，不仅会影响面部发育，造成各种疾病，还可能影响孩子的发音和心理健康。所以家长们一定要重视哦~

汝之蜜糖，宝之“砒霜”。希望家长们可以做好宝宝的控糖工作，让孩子远离疾病的风险，健康快乐的成长。

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