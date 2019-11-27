分阶段玩耍，BB会越来越聪明

很多家长都担心孩子玩心过重影响日后学习成绩，因此平时会严格控制孩子玩耍时间，有时候甚至不让孩子玩。但其实玩耍也是一种学习方式，而且只要玩耍得当，对孩子智力发展也非常有益。

不同年龄段，玩耍方法不一样

0-3个月大的宝宝：黑白轮廓

0-3个月大的宝宝对黑白颜色比较敏感，而这两种颜色对比鲜明，更容易吸引新生宝宝视线，发展孩子初步辨别色彩能力。因此，家长可以准备一张黑色卡片与白色卡片，剪成不同形状，将黑色放在白色中间，让孩子看五秒左右。大家记得适当鼓励孩子，让他在观察中得到认可。虽然宝宝还小，但这么做可以增加他的喜悦感与参与度。

3-6个月大的宝宝：积木游戏

6个月大的宝宝很适合玩积木。积木可以排成不同的样子，这能很好的测试宝宝对空间方位以及距离深度的感知能力。一开始，宝宝可能不会拼，但只要几次之后，宝宝就会对积木产生兴趣。

等到孩子长大点，家长可以让他们发挥想象，拼成自己想要的样子。偶尔，家长也可以让孩子拼那种指定的形状，这能加快孩子对外界事物的认知。

6-7个月大的宝宝：认识生活中的小事物

这个游戏没有任何的限定，随时随地都可以玩。家长可以用生活中的任何一个东西，告诉宝宝是什么，让宝宝触摸感受。培养宝宝视觉与触觉，加快宝宝对事物的认知。

7-8个月大的宝宝：躲猫猫

为了让宝宝有空间概念，在7-8个月大时，家长可以跟宝宝玩躲猫猫的游戏。比如将玩具收藏起来，让宝宝自己去寻找。或者让孩子或是自己躲起来，就算躲得再不好，家长也要花费一段时间去寻找，让孩子体会到游戏的乐趣。

除了家里之外，室外也是不错的地点。家长要多带孩子去户外走走，让宝宝融入到自然环境中去，多跟大自然接触，了解新事物的同时，也能发展宝宝的智力想象力以及创造力。

很多家长认为孩子爱玩肯定会影响学习成绩。其实不然，孩子在玩耍的同时也是学习能力的时候，只要将这种能力融入到学习当中，孩子成绩自然不会差到哪里去。因此，家长需要做好引导工作，帮助孩子将热情投入到学习当中。

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