育网深度解析：白带异常什么样子？

白带异常是比较常见的一个妇科问题。正常情况下，白带在月经干净之后都是呈白色、糊状，量偏少，没有异味；进入排卵期后，白带的量会明显增多，像蛋清一样拉丝透明；排卵2-3天之后，白带又会变得浑浊粘稠，量也开始明显变少。

病理状态下的白带通常带有明显的异味，性状和颜色也有些异常，比如说成泡沫状，呈水样白带，颜色是灰黄色等等。如果是在备孕期间遇到白带异常的问题，对备孕可能会产生一定的影响，那么白带异常的原因都有哪些呢？

白带异常的原因

1.淋菌感染

女性的生殖系统受到这种病原体的感染之后会出现白带异常的症状，由淋菌感染所引发的白带异常通常会在子宫颈处出现黄色粘稠的脓性白带。

2.滴虫感染

感染滴虫，会导致女性的白带呈黄绿色，呈泡沫状气味腥臭。

3.霉菌感染

霉菌感染所导致的白带异常颜色为白色，性状呈糊状，或是凝乳状，部分患者霉菌感染所导致的白带性状有时也会像豆腐渣一样，白带量不多。

4.宫颈类疾病

有一部分女性患有慢性宫颈炎或者是宫颈糜烂这样的妇科疾病，这些疾病会导致患者的白带呈粘液脓性。

白带异常和妇科疾病间的关系

1.盆腔炎

患有盆腔炎的女性白带量会比健康时的量明显增多，而且白带非常粘稠像脓液一样，但也有部分患者的白带会稀薄如水，白带会散发出恶臭，同时会引起外阴瘙痒、灼热、疼痛，病情有时还会波及到患者的腹部和腰腿，导致小腹胀痛、腰酸腿软。

治疗盆腔炎，宜采用中西医结合的疗治方法进行治疗，全身药物和局部用药相结合，以杀死病原体和炎性细胞，提高患者的身体免疫力为治疗目的，在治疗的过程中，患者也要积极的调整自己的心理状态，让身心健康同步得到调治。

2.阴道炎

白带异常也会导致女性阴道炎问题的出现，患者的白带通常为黄绿色，性状为凝乳状或泡沫状伴有臭味，病情严重时，白带中会混有血液，当出现这些异常症状时，女性首先应该往阴道炎方面考虑。

治疗阴道炎，中西医结合的治疗方法也是首选，采用内服药物外用局部冲洗等方法来去除炎症，促使阴道新的细胞再生，使患者重新恢复健康。

白带异常也非常容易引发女性宫颈炎以及子宫肌瘤，对于备孕的女性来说，一旦发现白带异常，必须进行详细的检查，如有问题需彻底治疗。

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