宇芽被毒打，蒋劲夫再爆家暴……还有多少人活在噩梦里?

这几天被两则家暴新闻刷了屏。前天网红播主宇芽发了一则控诉自己被家暴的视频引爆了网络。

昨日，之前就有过家暴前科的男演员蒋劲夫，被女友在社交平台上控诉其家暴。

家暴新闻频出，不禁让我想起几年前轰动全国的董珊珊家暴致死案：

这是董珊珊婚前的照片

这是董珊珊与丈夫王光宇的结婚证

这是她婚后五个月拍摄的照片，腿上有一片淤青

这是婚后八个月，董珊珊被送到重症监护室时留下的影像

董珊珊的母亲说：女儿是被女婿打死的。

董珊珊曾数次尝试逃走，却都被丈夫找到。

2009年10月19日，年仅26岁的北京女孩董珊珊走到了生命的尽头，而此时离她结婚仅仅十个月时间。

这是董珊珊的肚子，肚子鼓得很高，看起来像妊娠足月的孕妇。而医生经过检查才发现，让她腹部高高鼓起的不是胎儿，而是血液。她的肺部有广泛的挫裂伤，换言之就是她的肺部被打裂了。

北京市某医院在收治董珊珊时，病历是这样写的：腹膜后巨大血肿，头面部多发挫伤，多发肋骨骨折，肺挫裂伤，四肢多发挫伤、淤血。

董珊珊的母亲报了警，请警察一定要救救闺女。对方回应“毕竟是刚起诉，还没有解除婚姻”警方表示这样的事情他们也爱莫能助。

王光宇这样向警方交代“把她带到河北苟各庄，待了15天左右，期间在苟各庄她告诉我，她爱上了别人，我生气，又打了她。还是一样，拳打脚踢。从河北回来后，在屋里打了她七八回。其中打得最重的一回是2009年8月5日左右，用拳头打她，用脚踢她，从卧室门口一直踢到床上。”

8月22日，董珊珊休克，母亲当即给管庄派出所打电话报案，当晚王光宇被抓，次日被刑拘。10月19日，董珊珊经医院抢救无效死亡。死亡原因为多发伤、腹膜后巨大血肿、多脏器功能衰竭，来自北京市朝阳分局的尸体检验鉴定结果支持了这一结论。

而王光宇仅以虐待罪判处其有期徒刑6年6个月。有消息称王光宇已出狱，并再娶了妻子。（这样的人还能再找到老婆，也是迷之不理解。）

《民主与法制》杂志的《反家暴立法》专题报道报道称，王光宇再婚妻子向法律机构求助，她也遭到了王光宇的家暴。

董珊珊的母亲称，女儿遭受家庭暴力的过程中，他们曾8次报警，最终仍未躲过一劫。

我好奇为什么董珊珊本人曾向法院申请离婚、向询问伤势的医生表述被殴遭遇之际，她究竟获得了什么？

为什么这样都逃离不了死亡的命运。

13年的一条新闻，似乎可以解释一些事情：

我国群众好像有种劝和不劝离的传统，在很多人眼中所谓濒临破裂的婚姻比婚姻中弱势方所处的绝境重要得多。

“两口子过日子难免有些磕磕绊绊，不都这么过来的。”

“他打你是不对，但是你一个女的离婚了，人家以后会说闲话的，我们做爹妈的也在亲戚朋友面前抬不起头，忍忍吧。”

“你离婚是解放了，孩子怎么办呢？”

慷别人之慨耀自己之名，反正挨打的不是他们，也不用负责任，还有人能当最美红娘呢~

也有部分人的想法是别人夫妻闹矛盾是别人家的家务事，一个外人不方便插手。

家暴不是家务事，是犯罪好吗！犯罪！

《中华人民共和国反家庭暴力法》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于2015年12月27日通过，现予公布，自2016年3月1日起施行。

每一个公民都有身体不受侵犯的权利，现在连犯人都不让打，夫妻是法律意义上最亲密的关系，殴打配偶于情于法都是罪不可恕。

婚姻不是人生全部，婚姻、孩子、父母的面子都不是让你丧失自己神圣不可侵犯的权利和尊严的理由。

一个网友在董珊珊案新闻中的留言说了自己在国外的遭遇：

所以，以后大家看到有家暴现象发生时，请立即上前阻止。如果您是女孩势单力薄，贸然上前阻止可能会有人身安全风险，也麻烦您帮忙报警。

您的一时善举，可能会挽救一条生命。

最后，希望姐妹们擦亮眼，让所有家暴的男人接受法律制裁，孤老终生。

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