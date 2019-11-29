因处理不当，这一常见食物把一家人“毒”进了医院

说起黑木耳，因为其爽脆的口感、较高的铁含量受到群众的欢迎。但就是这样一种再家常不过的食物，却把一家人“毒”进了医院。

一家三口离奇中毒，情况紧急忙送医

2018年7月27号中午，浙江农村的雯雯和弟弟、妈妈一起享用了一盘凉拌黑木耳。木耳是妈妈提前泡发好的，稍微过了道水，就加入调料端上了桌。雯雯因为爱吃木耳，一会功夫就吃下去不少，弟弟不爱吃，只动了几筷子。

吃完饭，雯雯和弟弟照常享受暑假的快乐，可到了傍晚，雯雯觉得肚子疼痛难忍，甚至开始呕吐。紧接着妈妈和弟弟出现了相同症状，家里其他人连忙把他们送到医院。医生检查后发现三人的肝功能指标超过正常几百倍，应该是食物中毒！

经过紧急处理，本就吃得不多的弟弟已经脱离危险，妈妈和雯雯的状况却不容乐观。两人全身黄疸升高，肝功能严重受损，尤其是雯雯肝功能开始衰竭，其他脏器受到不同程度的损伤，已经处于昏迷状态。

由于病情危重，在当地医院的建议下雯雯和妈妈被转入上级医院。据浙大儿院重症监护室副主任叶盛介绍：雯雯转过来时，除了肝功能衰竭，她还同时伴有呼吸系统、血液系统、神经系统、循环系统的衰竭。

雯雯危在旦夕！究竟是什么把一家人毒进了医院？

罪魁祸首是木耳？泡发不当引危机

医生当即翻开病历本，联系自己的医学知识和经验，和雯雯家属的沟通后，基本确定是凉拌黑木耳惹的祸。原来雯雯妈妈当天烹饪的黑木耳，在家门外的露天环境下泡发了整整两天两夜！如此处理的黑木耳中，很可能携带椰毒假单胞菌，引起急性中毒反应。

随后给出的血液检测结果验证了医生的猜想：雯雯的血液样本里发现米酵菌酸毒素，这种毒素由椰毒假单胞菌产生。

米酵菌酸毒素是什么？常见食材暗藏危险！

北方地区常见的臭米面、玉米粗粮制成的玉米面、泡发时间过长的木耳和鲜银耳，都有可能因为储存处理不当，变质滋生“椰毒假单胞菌”，产生致命毒素“米酵菌酸”。尤其是白木耳（银耳），据相关资料显示，咱们国家椰毒假单胞菌污染率最高的食物就是新鲜银耳。

这种中毒的潜伏期通常半天至一天，最多3天。常见症状开始包括胃部不适，恶心呕吐，腹胀、腹痛等。接着出现肝肿大、肝功能异常等中毒性肝炎为主的临床表现，重症者出现肝昏迷，甚至死亡。

而且，虽然细菌会被高温破坏杀死，产生的毒素却耐高温。也就是说，若你买到的是已经含有毒素的木耳，那么再怎么煮和烧，吃下去后人体还是会受损伤，出现中毒反应。

据医生介绍：椰毒假单胞菌生长温度约为25—37度，最适生长温度为37度，最适产毒温度为26度。夏天潮湿闷热，雯雯妈妈却把黑木耳露天放了两天两夜，这给细菌滋生和毒素的产生创造了最有利的条件。

不仅如此，最可怕的是至今医学上对于这种毒素没有特效药，只能对症治疗。像雯雯弟弟这样中毒不严重的们还有机会抢救，甚至在1~3天内自愈。而雯雯这样毒素到达内脏的，造成的损伤难以预估，运气不好的可能在2~4天内死亡。

流行病学资料显示，在细菌性食物中毒当中，“米酵菌酸”毒素是致死率最高的细菌毒素之一，死亡率超过50%。

全身血液换了4遍仍昏迷不醒，敲响食物安全警钟

雯雯的情况牵挂着大众的心，为了把毒素排出，从7月31日到8月8日，综合ICU总共为雯雯做了4次血浆置换。每次1500毫升新鲜血浆换入，相当于把全身血液换了4遍。即使如此，雯雯依然处于多器官功能衰竭，危重的状态中，醒来的可能性不大……

8月8日，雯雯妈妈托护士，在孩子的床头摆放了一个紫色的冰雪公主玩偶，那是雯雯之前日思夜想的礼物。如果雯雯能醒来，她第一眼就能看到。

雯雯的经历给大家敲响了警钟，如果大家吃木耳一定注意泡发时间不能过长，变质异味的及时丢弃，生命比这点菜钱贵重。

下面图里这12种食物，大家平时一定要多加注意：

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