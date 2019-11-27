为何总有些婆婆认为儿子和孙子是她的，媳妇是外人

小倩自从嫁给丈夫后，日子就没一天过得顺心。倒不是因为丈夫对她不好，夫妻二人的感情不错，结婚1年就喜得贵子。最让小倩难受的是和婆婆的关系。

婆婆对她态度一直不好，对儿子的占有欲更是强。小两口结婚后，丈夫从老家搬了出来，和小倩住在新买的两居室。本来一间房是准备当儿童房的，但是却常常被“婆婆”占领。

小倩生孩子前，经常下班就发现婆婆在家做饭，做的还全是丈夫爱吃的菜。看着婆婆在饭桌上给丈夫不停夹菜，小倩心理有些别扭。

小倩和丈夫抱怨后，他和婆婆稍微提了一句，婆婆就发脾气，说：“好啊，娶了媳妇忘了娘，我过来又不是增加负担，还帮你们做饭，现在的年轻人真是没良心。”于是此时只好作罢，婆婆依旧经常“光临”。

等小倩怀孕，婆婆更是打着“照顾孕妇”的称号在家里住下了。实际上小倩能感觉到，婆婆做的每顿饭都是为了给肚子里的孩子做准备，自己的喜好根本没被婆婆考虑到。小倩不爱吃鱼，怕腥味，可婆婆总给她做鱼汤，小倩几次强调都无动于衷，还硬要她全部喝掉，用“为孩子好”来压。

等孩子出生后，小倩根本没怎么抱到孩子，连想喂奶给孩子，都被婆婆以“你现在身体虚弱”过几天再说这样的理由拒绝了。小倩气不打一处来，心里知道初乳对孩子是多么重要的东西啊，可婆婆竟然早就在小倩阵痛时就买好了奶粉，让孩子第一口吃到的是配方奶。

前段时间，小倩又因为要不要给孩子多穿一点，和婆婆吵了起来。婆婆认为天气转凉了，必须给宝宝多穿几件，否则会染上风寒，小倩却认为穿的太多宝宝容易出汗。

看着小倩给自己展示的“科普文章”，婆婆一时语塞不知道怎么回复，竟然干脆喊出了“你以为你是什么东西，儿子孙子都是我家的，只不过借用了下你的肚子，别在这得意”。

听到这话，小倩真是前所未有的惊讶。她从前只以为婆婆占有欲强，不太喜欢自己。现如今，竟然讲出了这么迂腐的话，气愤、惊讶、难以置信的情绪一起涌上来，一时不知道如何回复。

当天晚上，小倩背对着丈夫偷偷地哭了。她没想到，平时文章电视剧里的恶婆婆台词，竟然自己也有亲耳听见、亲身经历的一天。电视剧里的媳妇能尖牙利齿地回击，但自己却什么都讲不出来……

如果你婆婆对你讲同样的话？你会怎么办？

当然，不是所有的婆婆都想小倩家的这般自私，育姐也遇到过很多尽心尽力照顾媳妇，把媳妇当做亲生女儿，通情达理的婆婆。只是无论时代怎么变迁，“恶婆婆”还是会有一定的概率出现，到时候，我们有该用什么样的姿态去面对呢？

雅晴：分开住吧，这位婆婆思想太奇葩了。所以说女性的经济实力很重要，只要有足够的经济实力，可以提出离婚，并且争取到孩子的抚养权，最后一定要找到你婆婆郑重地问她：“你看看这个孩子到底是谁的呀？”

叮叮咚咚：那就跟婆婆说:”婆婆你错了，你儿子不是你儿子，只是借你的肚子生的。既然你儿子都不是你儿子了，那孙子更不是你孙子了，所以你更无权管教孩子。这里是陌生人的家，你有多远请圆润的走开。”

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