这种网红玩具在国外被封杀，爸妈别给孩子买！

最近几年，平衡车很受欢迎，不少小朋友都在玩。但这里育姐提醒大家，平衡车安全隐患很大，欧美一些国家都在明令禁止使用，咱们可别买给孩子玩了。

欧美等国家明令禁止使用

平衡车又名思维车、体感车，分为双轮和独轮两种类型，通常被人们当做代步工具使用。还有一种平衡车专为儿童设计，能够让孩子的平衡能力获得锻炼。尽管平衡车看上去好处多多，但他有很大的安全隐患，被很多国家禁止使用。

德国：德国部分地区规定，平衡车只允许在人行道的自行车专用道内行驶。

英国：英国将平衡车定位为“动力车”，只能在私人地界经许可后可使用。

美国：2016年，美国消费者产品安全委员会决定，将50多万辆平衡车召回。很多地区也出台法律禁止平衡车在公路上行驶。

日本：日本允许平衡车上路，但要求在公路上使用的平衡车必须上牌、并配备刹车装置、方向灯等，另外还要求车手有驾驶证。

平衡车主要存在的两大安全隐患

尽管平衡车在国外遭遇“封杀”，但很多中国父母仍然给孩子买平衡车当礼物。这里要提醒大家，孩子玩平衡车发生的安全事故屡见不鲜，一定要引起重视才行！

1.电池容易爆炸

已有不止一例因平衡车电池引发的事故被爆出。目前市面上销售的平衡车，很多电池都不符合标准，易发生起火爆炸等意外事故，进而造成人员伤亡和财产损失。

2.难以保持平衡

虽然它的名字是平衡车，但许多儿童甚至是一些成年人想要准确操控它，都是一件很困难的事情。如果孩子操控方法不当，很容易从车上跌落，轻则受点皮外伤，重则引发交通事故造成严重伤害。

最后育姐再多说一句，为了孩子的人身安全，大家要保持理智消费，千万不要盲目跟风给孩子购买平衡车当玩具，以免造成无法挽回的伤害。另外也希望有关部门加强质量监管，保证消费者购买到的平衡车都是合格产品。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)