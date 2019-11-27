新生儿眼睑融合，脖子以下几乎没长皮肤

据英国《每日邮报》报道，美国一名宝宝出生时上下眼睑融合在一起，身体和胳膊上没有皮肤。他在接受数次的植皮手术后平安出院回家，和爸爸妈妈团聚。

宝宝眼睑融合没长皮肤，医生束手无策

据了解，这名宝宝名叫贾巴里·格雷，目前只有10个月大，来自得克萨斯州。贾巴里出生时，双眼上下眼睑连在一起，脖子以下几乎没长皮肤。

经诊断，贾巴里患有先天性皮肤发育不良。医生告诉贾巴里的父母，他们面对这样的病情束手无策。但父母并未就此放弃，他们把孩子转院到波士顿一家儿童医院接受治疗。

植皮后病情改善，发病或与遗传因素有关

波士顿一家为烧伤患者植皮的公司决定出手帮助贾巴里。他们对孩子的细胞进行活检，从而培育出皮肤。医生马尔多纳表示，植皮手术很成功，孩子的肤色和体重都有所好转。

孩子的父母表示：“我们对此十分开心，终于可以抱抱他，亲亲他了。”据悉，这样的植皮手术在波士顿还是首次开展。

贾巴里的妈妈在孕期并没有出现什么异常，直到怀孕37周时，医生发现胎儿的体重一直没有增加。分娩当天，胎儿的心率下降的很快。贾巴里出生后没多久，医生便发现了异常，因为他的身体和胳膊上没有长皮肤。

到目前为止，先天性皮肤发育不良的病因还无法确定，专家认为与遗传因素有关。

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