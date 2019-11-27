孕期嗳气好难受，这么做可改善

嗳气是怀孕的常见症状，有时挺让人尴尬的。但孕期时，大家往往更注意饮食方面，就把嗳气这个问题丢一边了。这里教大家如何缓解孕期嗳气，不妨试试：

1.多喝水

温开水是最好的选择。大家每天可以喝8到10杯水。如果嗳气引起疼痛或严重腹胀，可能患上了肠易激综合症(IBS)。若是这种情况，确保你所喝的果汁含气量和含糖量较，如蔓越莓、葡萄、菠萝和橙汁。

2.行动起来

锻炼应该成为日常生活的一部分。如果你去不了健身房，那就在你的日常生活中增加一次散步。步行或锻炼至少30分钟。这么做不仅能让身体棒，心情好，还能防止便秘，加速消化。这里也提醒大家，孕期开始锻炼之前，一定要先咨询产科医生。

3.健康饮食

大家可以尝试从饮食中剔除潜在的食物诱因，直到症状改善。球芽甘蓝、卷心菜、花椰菜、小麦和土豆都是常见的元凶。保险起见，最好在调整饮食前先咨询医生，特别是患肠易激综合症的准妈妈们。

4.增加纤维摄入量

许多食物短时间内会使嗳气情况变得更糟，但实际上可以帮助控制便秘。因为纤维将水带入肠道，会使大便变软，让它更容易通过肠道。大家可以试着在饮食中加入25到30克的高纤维食物，如李子、无花果、香蕉和蔬菜，以及燕麦、亚麻粉等全谷物。

如果必要，也可以在医嘱下服用纤维补充剂，比如木聚糖(美达木聚糖)，甲基纤维素(柠檬酸)，或者聚乙二醇33。

5.大便软化剂

大家听从医生建议选择一种温和的大便软化剂，可以滋润大便，使之更容易和有规律排出过。不要服用任何刺激性的泻药，以免引起并发症。

6.放松和深呼吸

焦虑和压力会使你吞下的空气量增加，导致上腹部的气体增加，引起腹胀、打嗝。所以，请尽可能消除生活中的压力。把家务交给别人做，或者只是接受自己力所能及的事务。在一天中找一些安静的时间来做一些深呼吸和放松，或者做做产前按摩。总之，尽你所能保持冷静。

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