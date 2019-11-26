这几种缓解便秘的自然疗法，孕期也可以试试

便秘让人感觉挺不爽的，但很多人都曾有或正在经历这种情况，尤其是在怀孕或服用某些药物的时候。引起便秘的原因有很多，治疗方法也不少。其中，调整生活习惯或寻求家庭疗法可能是治疗偶尔便秘的有效方法。大家不妨花点时间学习一些治疗便秘的自然疗法。

1.保持良好的如厕习惯

不及时上厕所可不是一个好习惯。这会导致大便变硬，肠子蠕动减慢。睡觉前和早上第一件事建议去洗手间。不是每个人都需要在这个时候去，但是遵循一个有规律会有所帮助。你可以通过每天在同一时间起床和走动来避免便秘。

2.定期锻炼

为了预防和缓解便秘，请把运动作为日常生活的一部分。每周至少进行150分钟的适度有氧运动。这相当于每天30分钟的有氧运动，每周五天。准妈妈情况特殊，可以根据自身情况适当调整。

3.补充充足的水分

这么做也可以帮助预防和治疗便秘。它可以帮助食物通过消化系统和阻止粪便硬化。一般来说，建议女性每天喝大约9杯液体，男性每天喝13杯。如果你便秘或服用纤维补充剂，你可能需要多喝水，具体请咨询医生。

4.摄入足够的膳食纤维

在饮食中摄入足够的纤维至关重要。主要有两种纤维:可溶性纤维吸收水分，有助于大便保持柔软;不溶性纤维增加粪便体积，帮助其更快通过消化系统。如果轻微便秘，试着吃一些容易消化的高纤维食物，如浆果、香蕉、李子、鳄梨。富含纤维的食物还包括蔬菜、水果和全谷物。

5.考虑补充镁元素

在饮食中摄入足够的镁也有助于缓解便秘。你可以从食物中获得镁元素。镁含量高的食物往往也富含膳食纤维。例如，粗粮和深色绿叶蔬菜是两者的良好来源。如有必要，也可以在医嘱下服用镁补充剂。

6.椰子油

每天吃一汤匙或两汤匙（15—30ml）的椰子油可能有助于润滑肠道。也就是说可能有助于防止便秘。如果不想直接吞下一勺椰子油，可以添加到你的饮食中。例如，你可以把它和醋混合在一起做成简单的沙拉酱。

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