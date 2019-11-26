分娩到底是什么感觉？来看宝妈们的血泪分享

讲真，即使是最权威的医学教科书也无法回答这个准妈妈们最想知道的问题：分娩到底是什么感觉？

当然，要想真正找到答案，唯一的方法就是亲身体验一下。这里有许多妈妈的分娩经历。虽然没有人能预测你分娩时将会是什么样子，但是大家可以从中得到的一些信息。

分娩就像一盒巧克力

相关调查结果清楚地表明:对每个女性来说，分娩的感受都是不同的，疼痛程度从轻微到剧烈不等，甚至硬膜外麻醉的反应也有很大差异。一位妈妈用《阿甘正传》里的话来形容:“分娩就像一盒巧克力，你永远不知道你会得到什么。”

一些女性旁友这么描述分娩疼痛:

* 疼痛很剧烈，但不是无法忍受。

* 我疼得要命！

* 宫缩感觉就像肌肉痉挛，并不是很疼。

* 一开始，我不知道自己在分娩，还以为要便便。虽然很疼，但也没那么严重。

* 我觉得浑身像被火车碾压过似的。

* 孕期我坚持锻炼，准备工作也很充分，所以几乎是无痛的。

* 无痛分娩并没有像我所希望的那样一点都不痛。每次阵痛，还是挺痛苦的。

* 很疼，直到我打了麻醉！它救了我的命！

* 即使在打了麻醉后，我还是感觉很痛。

抽筋

许多妈妈告诉我们，自己的宫缩感觉就像经期痉挛的极端版本，也有些人则将其与胀气的痉挛相比较。

* 从我的上腹部一直到下阴全在抽筋。

* 开始时，我后背抽筋，之后我的胃也不行了。

* 疼痛会从私处开始，辐射到我的腹部，然后环绕到我的下背部。

收紧

一些女性旁友称宫缩是一种“紧缩”的感觉，而不是痉挛。

* 我感觉整个胃都缩成了一个小球，超痛苦！

* 我真的感觉到子宫的肌肉在收缩。

* 感觉我的整个身体都在收紧。

* 就好像有人抓住了我后背的所有皮肤，然后慢慢地把它拉紧，并死死握住了一分钟才松开。

* 我整个腹部都绷紧了，然后是下背部和直肠。

* 感觉好像每2、3分钟就有人在挤压我的肚子。

* 好像有人在使劲挤压我的内脏。

重击

一些女性旁友认为分娩更像是一种重击。

* 宫缩的感觉就像被什么东西重重地撞了一下。

* 每次宫缩就像胃挨了一拳。

* 这就像背部和腹部同时被狠狠打了一拳。

刺痛

在某些情况下，分娩的疼痛明显比钝痛更剧烈。

* 感觉就像被火钳刺穿一样。

* 这就像有人拿着一把锯齿状的刀，慢慢地刺向我的上腹，慢慢地锯向我的耻骨，然后停了几分钟，重新开始。

* 感觉就像一把刀穿过我的子宫颈。

灼痛

有一些妈妈在宫缩的时候都有灼烧感。

* 我原以为宫缩带来的是剧烈的痉挛，但实际感觉更像是灼烧感。

* 我感觉整个腹部一阵阵火烧般疼，从小腹部开始，然后随着一轮阵痛的结束，这种疼痛逐渐减轻。

背部疼痛

我们倾向于认为分娩的疼痛发生在腹部，但对一些人来说，疼痛是在背部。

* 当时，我背痛得很厉害。

* 感觉就像一辆卡车一遍又一遍地从我的脊椎上碾过。

* 每次宫缩的时候，我的后背就像被一把刀猛刺了一下。

其他部位的疼痛

腿部、臀部和直肠区域也是疼痛的主要部位。

* 从一开始每次宫缩时，我都有直肠疼痛的情况。

* 在硬膜外麻醉前，我已经痛了一个小时，大腿的最上面部分像抽筋一样疼。

* 我感觉屁股很痛。

* 感觉好像有人从里面捅了我的屁股。背部和腹部到没有疼。

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