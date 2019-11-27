小家伙为何爱跪着睡？大家要重视起来！

宝宝的睡姿多种多样，有的喜欢仰着睡，有的喜欢侧着睡，还有的则喜欢跪着睡。很多父母看见宝宝跪着睡，认为这只是宝宝的个人喜好，并没有多加干预。其实宝宝跪着睡的原因有很多，大家一定不要大意。

宝宝跪着睡的原因

宝宝跪着睡觉，通常有以下3个原因：

1.让呼吸更顺畅

很多宝宝仰着睡觉时会感到呼吸不顺畅，就变换睡姿让自己更舒适一些。而因为跪着的姿势让宝宝感觉舒服，所以他就采用了这样的姿势睡觉，这算是他们的自然反应。

2.缓解身体不适

宝宝有肠胃积食、脾胃虚弱、过敏症状时，会感到身体不舒服，而跪着睡觉这些不适会减轻一些。育姐提醒大家，宝宝还小不会说话，平常要多多留意宝宝的身体状况，及时发现他身体上的异常，尽早采取治疗。

3.寻找安全感

新生宝宝对周围环境感到很陌生，有时还会出现抵触情绪。为了获得足够的安全感，常常会采用跪着睡的姿势，这对于一些宝宝而言，也是一种正常现象。

宝宝跪着睡的注意事项

宝宝跪着睡觉，以下几点需要爸爸妈妈多注意：

1.注意宝宝身体状况

宝宝跪着睡觉，有可能是身体不舒服造成的。在日常生活中，大家不要让宝宝吃的过饱，以免因消化不良引起腹胀。另外如果宝宝身体有不舒服，那么要及时带他去医院就诊，千万别延误病情。

2.检查胸口是否有异物

有的宝宝在床上玩玩具，玩着玩着就睡着了，有可能把玩具压在身下。因此，在宝宝睡觉时，大家要及时查看有没有异物压迫宝宝的胸口，如果有要马上取走。宝宝胸口被压住会感到不舒服，半夜时有可能换成跪着的姿势睡觉，久而久之，会影响身体健康和正常发育。

3.及时调整宝宝睡姿

对于一些宝宝而言，跪着睡觉很正常，因为这是在妈妈子宫里养成的习惯。大家如果发现宝宝跪着睡觉的习惯，应及时帮他纠正过来。长此以往，宝宝睡觉习惯就会被逐渐改掉。

4.枕头和被子不要太软

宝宝有跪着睡觉的习惯并且暂时不方便纠正时，可以先给他使用合适的被子和枕头睡觉。请注意，宝宝使用的枕头和被子不应过于柔软，过于柔软反而会让宝宝感到不适。

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