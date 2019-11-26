计划造人？这些事最伤卵千万别做

想要生出一个健康聪明的宝宝来，那一定要拥有高质量的卵子。然而很多女性旁友并不知道，日常生活中这六件事对卵子的伤害很大。如果你正在备孕，赶紧来了解一下。

1.抽烟喝酒

大家都知道，抽烟喝酒对身体有损伤。女性吸烟会对性激素分泌造成不小的影响，可致月经不调；而喝酒则有可能导致闭经、卵子变异、月经不调、排卵停止等问题。

另外，女性有抽烟喝酒等不良生活习惯，会导致卵子质量下降，怀孕后胚胎质量不佳。

2.过度节食

很多女性旁友采取节食的方法保持苗条身材，但育姐要提醒大家，适度节食可以减肥，并且不会对身体健康造成太大影响。

但如果节食过度，卵巢无法获得足够的营养就不能很好的供养卵泡。这么一来卵泡就不能分泌足够的雌激素，可致月经量少或者闭经，进而引起子宫萎缩、卵巢早衰，影响生育能力。

3.不爱运动

不少女性上班时整日坐在电脑前，晚上和周末宅在家里追剧，很少去运动。这样很不好，长时间不运动会让身体越来越懒，血液循环速度变慢，新陈代谢频率降低，进而可致卵巢功能受影响。而卵巢功能不好，卵子会变得没有活力，质量低下。

4.熬夜

现在，很多人一闲下来的时候就玩手机、ipad等电子产品，而且一玩就停不下来，不知不觉就到了深夜。

对于女性而言，熬夜会严重损伤卵巢，如果备孕期间经常熬夜，影响成功率。大家若是想要拥有优质的卵子，应保持作息规律，养成早睡早起的好习惯。

5.人流

众所周知，人流手术对子宫有很大的伤害。妊娠突然停止，女性体内激素水平迅速降低，这也会给影响卵子的生存环境。

每经历一次人流，卵子的质量和活力就下降一次。育姐建议大家，如果暂时么有生育计划，最好采取必要的避孕措施。

6.盲目吃保健品

有的女性想让提高卵子质量，但却用错了方法，比如盲目服用保健品。不少保健品都有，而雌激素过量摄入有可能引发多种疾病，比如子宫内膜增厚、乳腺癌等等。

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