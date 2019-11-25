男童患病逐渐失忆，植入芯片帮其记起家人

据外媒报道，英国一名男童得了一种罕见的染色体异常疾病，导致他有着严重的认知问题，甚至慢慢把爸爸妈妈给遗忘了。不过有一项实验性疗法可以有效改善他的病情，让他重新认得自己的爸爸妈妈。据了解，这种疗法是将芯片植入脑内，直接往大脑中注入他们身体缺少的酶。

5岁男童患罕见疾病，逐渐认不出亲人

这名男童名叫哈利·邦德，今年只有5岁，来自英国谢菲尔德，他在3岁时患上了B型圣菲利柏氏症。这种疾病非常罕见，可导致永久性脑损伤，让病人出现严重的认知障碍，甚至有可能减少寿命。

受疾病的影响，邦德的身体免疫力很差，常常病菌感染，并慢慢丧失了部分语言和生活自理能力，甚至忘记了自己的爸爸妈妈。

植入芯片病情改善，父母珍惜亲子时光

2017年，爸爸妈妈决定让邦德接受实验性治疗。这项治疗是将芯片植入到病人的大脑，以绕开血脑屏障，把缺少的酶直接注入到大脑里，达到缓解病情的目的。

爸爸韦恩·邦德表示，自从儿子的大脑里植入芯片后，他可以重新记得爸爸妈妈了，语言功能也有一定的改善，病情好像变得平稳起来。

他还表示：“我们的生活时好时坏，但我们非常珍惜和孩子在一起的日子，希望这项实验性治疗能够起到效果。不过我们心里很明白，哈利的病根本治不好，但至少可以让我们多陪他几年。”

据悉，这项实验性疗法是一家美国制药公司研发的，目前全球有22名患病儿童接受了这一疗法，邦德只是其中之一。

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