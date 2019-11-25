莫让孩子缺乏这些营养素，宝妈要心里有数

想要保持身体健康，那么日常饮食应摄入均衡、全面的营养。然而，由于饮食不科学或不注重饮食，包括儿童在内的一大波人缺乏一些非常重要的营养素，下文具体给大家介绍：

1.缺铁

铁是一种必需矿物质，是红细胞的主要组成部分，在那里它与血红蛋白结合并将氧运输到细胞。实际上有两种膳食铁:

血红素铁:这种铁很容易吸收。它只存在于动物性食物中，而红肉的含量特别高。

非血红素铁:这种类型的铁更常见，在动物和植物食物中都有发现。它不像血红素铁那样容易被吸收。

缺铁很普遍，特别是年轻女性、儿童和素食者。它可能导致贫血、疲劳、虚弱、免疫系统减弱和大脑功能受损。

2.缺钙

钙是人体含量最多的矿物质。它使骨骼和牙齿矿化，特别是在快速生长的时期。这维持对骨骼的正常生理功能也很重要。

此外，血液中的钙浓度受到严格控制，一旦过量都储存在骨骼中。如果饮食摄入钙不足，钙就会从骨骼中释放出来。这就是为什么钙缺乏最常见的症状是骨质疏松症。

3.缺碘

碘是甲状腺功能正常工作和合成甲状腺激素产生所必需的矿物质。甲状腺激素参与人体的生长发育、大脑发育和骨骼发育等多种过程，还能调节新陈代谢率。碘缺乏最常见的症状是甲状腺肿大，另外还可能导致心率增加、呼吸急促和体重增加。

4.缺镁

镁是对维持骨骼和牙齿的强度和密度至关重要，也参与了超过300种酶的反应。如果镁摄入不足，血液中镁的含量偏低，可引起多种疾病，包括2型糖尿病、代谢综合征、心脏病和骨质疏松症。

5.维生素D缺乏

维生素D是一种脂溶性维生素，其作用类似于体内的类固醇激素。体内几乎每个细胞都有维生素D受体。缺乏维生素D的成年人可能会出现肌肉无力、骨质流失和易骨折。如果是儿童，可能导致生长迟缓，患上佝偻病。此外，缺乏维生素D可能会使免疫功能受影响，患癌症的风险增加。

6.维生素B12缺乏

维生素B12又称钴胺素，是一种水溶性维生素，也是唯一含有金属元素的维生素。它能协助叶酸调节红细胞的生成，促进铁的吸收，另外对维持大脑和神经系统也都很重要。维生素B12只存在于动物性食物中(紫菜和豆豉除外)。因此，不吃动物性食品的人群缺乏风险更大。

7.维生素A缺乏

维生素A是一种必需的脂溶性维生素。它有助于形成和维持健康的皮肤、牙齿、骨骼、软组织、粘膜。此外，它是眼睛的保护神，可以促进视觉细胞内感光色素的形成。如果人体缺乏维生素A会造成暂时性和永久性的眼部损害，甚至可能导致失明。事实上，维生素A缺乏是世界上导致失明的主要原因。

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