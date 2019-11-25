孕期变成“爱哭鬼”，如此“玻璃心”可不行！

女性怀孕后，往往会变得越来越敏感脆弱。泪点特别低，一点点小事可能就会惹得准妈妈掉眼泪。其实，这都是准妈妈体内激素做作怪。对此，准爸爸们可要多体谅哦~同时，准妈妈们也应控制下自己的情绪，以免影响到腹中的宝宝。

孕期情绪敏感的原因

怀孕后，女性体内的激素发生巨大变化，容易引起孕吐、烧心、疲劳、尿频等不适。再加上不少准妈妈刚有孕很紧张，心理负担会很重，所以情绪容易起伏不定，敏感爱哭。这很正常，但大家有必要采取措施，及时调节好情绪保持好心情。

孕期坏情绪的不良影响

1.可致流产或早产

怀孕初期，胚胎刚刚着床，此时最需要好好保护。如果准妈妈情绪不稳、经常哭泣，会引起子宫抽搐，可致不稳的胚胎脱落，引起流产。如果孕后期情绪起伏较大，可致子宫收缩，进而引起早产。

2.影响胎儿发育

准妈妈和腹中宝宝通过脐带连接在一起。如果准妈妈情绪起伏较大，会使得胎动跟着增加。若是胎宝宝经常情绪躁动，体力消耗过多，出生后体重可能偏轻。

3.坏情绪会传染给胎儿

胎儿在6个月之后就有了感知能力，因此如果准妈妈坏情绪持续低落，经常哭泣或者发脾气的话，胎儿也会感受到，他们可能在腹中也会出现哭泣难过的情绪，而且经常哭泣的准妈妈生出来的宝宝可能也会敏感脆弱，出现经常哭闹、情绪不安的情况。

孕期调节情绪的方法

△ 准爸爸

1.多关心准妈妈

准爸爸平时下班回家之后，不要只顾玩手游戏，而应尽量多陪陪妻子，陪着聊聊天、散散步，一起听音乐、看电视，或者做胎教等等，都可以使准妈妈身心放松。

2.主动分担家务

很多准爸爸平时在家里什么家务都不做，这可不行哦~特别是妻子怀孕后，准爸爸可要改变自己。毕竟准妈妈挺着孕肚不适合太过操劳。建议准爸爸主动承担起家务活，这样一来准妈妈心情自然变好。

3.偶尔来场约会

如果发现准妈妈心情不好，准爸爸要及时开导，还可以想办法转移准妈妈的注意力。比如偶尔来场甜蜜的约会，去海边吹吹海风，或者到空气清新的公园逛逛都可以。这样一来，准妈妈就暂时忘记烦恼啦~

△ 准妈妈

1. 听音乐

舒缓的轻音乐是缓解不良情绪的良药，准妈妈在心情不好时可以选择自己喜欢的轻音乐，坐下静静聆听半个小时左右，坏情绪可能会伴随着轻柔的音乐一扫而光。

2. 布置房间

女性旁友往往从小就喜欢收拾布置自己的房间，家里马上有新成员了可要提前准备起来。其实这种方式也是缓解不良情绪的好办法。通过布置房间，准妈妈可能会由坏情绪转变成好心情。

3. 记录孕期生活

准妈妈平时可以通过手机、电脑等工具记录一下孕期生活，如自己都有哪些变化、腹中宝宝的变化。这么做可以抒发情绪，又很有纪念意义。等宝宝长大后，你还可以和宝宝分享这段时光的趣事，和老公回忆这段时光的的幸福画面。

4. 注意休息

休息不好，难有好心情。孕期时，再忙也要注意休息，否则可能会连累腹中的宝宝。要知道，工作永远也做不完，如果真的有困难，千万别给自己太大压力。必要时，建议大家向上级请求，适当减少工作量，避免加班，争取能有足够的时间休息。

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