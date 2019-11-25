盒装果汁怎么挑，美国儿医给建议

盒装果汁是一种受欢迎而且方便的饮料，它可以随时装进孩子的午餐袋中，在外出游玩时放进包里。但是，这真的是一个健康的选择吗?

虽然美国儿科学会(AAP)也把100%的果汁作为健康饮食中可接受的一部分，但同时，美国儿科学会也建议18岁以下的孩子应该限制果汁的饮用量，最好直接吃新鲜水果。所以大家要知道，在适当的年龄段适量地给孩子提供果汁才是明智的。

1岁以下孩子，绝对没必要喝果汁

去年6月，美国儿科学会在官方杂志《儿科》上发布《儿童饮用果汁指南》指出，鉴于越来越多的临床证据显示，多喝果汁可能会引发儿童肥胖和蛀牙的问题，因此果汁对一岁以下幼儿弊多利少，建议家长不要给他们喝果汁。

专家们建议：1-3岁以下的幼儿，每日的果汁摄入量最多不超过半杯(约为120毫升);4-6岁儿童，每日的果汁摄入量不超过3/4杯(约为120-180毫升);7-18岁的青少年，每日的果汁摄入量最多不超过1杯(约为240毫升)。也就是说，18岁以下的孩子，每天所摄入的果汁量还不到一听330ml的可乐。

美国儿科专家阿布拉姆斯说：“新鲜水果比果汁的含糖量少。我们希望孩子们学会如何食用新鲜事物。如果你认为果汁就等同于水果，那你就完全错了。”因为水果当中含有膳食纤维，而同样分量的果汁不仅没有纤维，果糖的比例也更大，因此《纽约时报》总结说，新鲜水果比果汁含有更多的膳食纤维，更少的热量和糖分，因而更不容易导致儿童肥胖和龋齿。

为什么喝果汁容易有蛀牙?

当然，除了膳食纤维，新鲜的水果最重要的功能是锻炼咀嚼的能力。因为孩子在喝果汁的时候会在嘴里含一下，无形中就让食物和牙齿的接触面积增加，而直接吃水果需要不停地咀嚼，口腔会分泌大量唾液，唾液中的钙鳞成分对牙釉质有一定的修复作用，食物产生的酸性也会被稀释。

所以，如果万不得已父母需要购买和提供盒装果汁，请记住以下几点：

1.一定要纯果汁。不是100%果汁的果汁饮料通常含有添加糖和(或)甜味剂，这会额外增加热量。

2.等到孩子一岁之后再喝果汁，不要让孩子长时间地啜饮果汁(或者其他含糖液体)，含糖的液体冲刷牙齿会引起严重的蛀牙。

3.考虑用水稀释果汁，确保果汁不会完全阻碍孩子喝牛奶和水的兴趣。

4.只购买巴氏杀菌产品(摆在货架上或冷藏的盒装100%纯果汁)，以避免潜在的感染风险。

5.留心果汁摄入过多导致的体重增加过多、蛀牙和“幼儿腹泻”的警告信号。2～3岁的幼儿往往在某些情况下喝下过量的果汁引起持续性腹泻。

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