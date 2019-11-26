开跑车接送娃，发鸡汤诗……然后他们就被踢出了家长群

现在的家长，为了接受老师对孩子的点评，方便交流讨论，及时接受学校信息，哪个不是加了好几个“家长群”。有老师的、没老师的、只允许老师说话的、自由讨论说啥都行的、关系好小团体的……简直一两个小时没打开微信，就有可能被刷了屏，99＋。

然而有人的地方就会有矛盾，即使是家长群也不例外，有时候是家长之间起了争执，有时候是家长和老师争论不休，到最后不少人发现，自己被群主（大多是老师）摸摸移出了群，再也无法讲话了。

一、开跑车被移出群

有人爆料，某学校一家长天天开跑车送孩子上学，有家向老师反映，认为这样会引起孩子攀比的心理。于是老师在群里建议该家长停止开跑车送娃的行为，却遭到了该家长的回怼，最后该家长竟然直接被移出群了。

对此广大的网友多站在“跑车家长”这一边，认为其实是大人的嫉妒心在作怪，如果家长不在意，孩子怎么会知道再去攀比呢？即使孩子质疑为何自家不开跑车，家长也应该适当引导教育，而不是把“开跑车的家长”解决掉才是。

否则，开跑车的被说“你让我们开普通车的怎么想”，那骑电动车的呢？骑自行车的呢？走路送孩子上学的呢？岂不是要闹翻了天？

二、询问购买教材情况被移出群

似乎许多纠纷都是因为家长质疑老师的工作产生的，之前，有位杭州家长上网发帖吐槽“我就在家长群里面问了一下（买教材）事实情况，最后发了一个不做好人卡的表情，竟然把我移出家长群。我在想作为学校，老师是不是应该布置作业给孩子做，而不是靠一些课外试卷来做作业。而且这个还不经过老师，（是）外来书店来学校订购的，有这样的情况属于正常吗？”

从聊天截图来看，老师的回复一直较为耐心礼貌，最后却把家长移出了群。底下网友的支持率也较为偏向老师，认为该家长应该私下询问，毕竟谁也不想整天“哄着”磨人的家长啊。

此前还有过类似的，某家长在班级群转发了一篇自己写的文章，质疑一老师排座位不公，虽没点名道姓，却被发了孩子有错误的试卷，紧接着就被移除了群聊。对此该家长很是不满，认为有违师德。

您觉得老师的做法和态度，过分了吗？家长能不能再群里质疑老师的做法呢？

三、在班级群里发鸡汤被移出群

许多家长因为整天被家长群的无关消息刷屏，感到不胜其烦。不看吧怕错过老师的重要通知，看吧又觉得浪费时间，因此许多群规定了家长不能随意发言或者甩链接的群规。

某妈妈就因在家长群中转发了一则“心灵鸡汤”文章，被老师踢出家长微信群，甚至拉黑微信、手机号码。不过该鸡汤其实内容并不随意，是关于不要给孩子太大压力，让孩子自由发展的一首小诗。

两天后班主任找该母亲私聊，询问该诗歌的用意，对话如下：

可能是老师觉得家长在影射学校给孩子的压力太大，可能是该妈妈的言辞“不太客气”，于是老师选择了移出群、拉黑微信一条龙服务。家长不满直接告到了学校教务处，老师带着脾气沟通无果后，把QQ都拉黑了。

最后该母亲把事情报给了媒体……

对此班主任王老师也向来调查的记者喊冤：“我一个成年人，不会因为那么点小事把她踢出群。至于拉黑微信，这个微信是我个人的，我有资格加谁也有资格不加谁。”

或许有时候，双方沟通的方式要缓和一些，才能避免矛盾进一步激化。

四、没抄标准答案填问卷，被移出群

据悉，荥阳的周先生在填孩子拿回家的调查问卷时，没有按照学校老师给的答案照抄，反而认真写了自己的想法，结果和其他几位家长一起，被老师踢出了班级微信群。

当他们们问起被踢出群的原因时，老师给出了明确却又暧昧的回答：你没有明白我为什么把你踢出群？想明白再说吧。

最后媒体介入，老师先是回避，最后主动打回记者的电话，给出的回应是：“虽然是照抄，但咱们是为大多数家长考虑的，你说能让家长去找答案吗？”将家长踢出群，是因为群里那么多人怕影响不好。

对此网友们吐槽：那这样的问卷还有什么意义？是比赛哪位家长的字漂亮吗？

也有网友替老师喊冤：现在的老师不只是负责教书育人，还有各种政治任务，这些任务都是强制性分配下来的，如果上面检查出现问题，倒霉的只是老师。

被移出群聊，上面这些家长也不是个例：

这样的新闻多了，大家对老师的评价也印象也越来越差。以前说起老师，都是教书育人的崇高工作者，现在说起老师，许多家长都是一副嫌弃却又只能忍气吞声的无奈情绪。

有时候家长也不明白老师为啥生气，为什么总把工作抛给自己；老师也不明白家长为啥这么烦人，不配合自己好好工作，不体谅自己每天照顾不过来那么多孩子，双方站在自己的角度看问题，矛盾才越来越多。

希望老师和家长都多一份耐心，对彼此多一分理解，这样孩子才能真正受益。

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