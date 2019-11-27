别发愁！小朋友爱告状，教你如何机智应对

相信很多家长都有这样的经历：不知道从什么时候开始，孩子开始频繁在自己面前告状!比如：

妈妈，今天xx拉我衣服!

妈妈，今天上课xxx拿笔戳我了!

妈妈，爸爸一直在玩手机没有洗衣服!

… … …

有时候，甚至还伴随着谎言：

妈妈，今天老师把我的头打肿了!(其实只是被蚊子叮的包还没有消下去)

妈妈，今天被xx小朋友踢了一脚!(其实只是在玩耍时，xx小朋友不小心踢坏了他的玩具)

… … …

有的家长对此表示担忧：孩子这么小就喜欢告状，以后不合群怎么办?虽然“爱告状”这件事是很多小孩子的共性，但如果应对不当，对孩子们以后的身心发展还是有很大影响的。今天就跟大家来聊聊，孩子爱告状这些事儿。

心理学家早就发现，孩子爱告状多发生在幼儿期，是他们心理发育和人际发展的一种阶段性体现。那么，不管是家长还是老师，在处理孩子告状时，首先应该了解清楚，他们为什么喜欢告状?

1. 表达能力提高

孩子入园后，在和小朋友们不断的交往过程中，自身的表达能力和逻辑思维会得到很大的进步。慢慢地，他们除了可以预见自己的行为会有什么样的后果，也能用语言来表达自己的所见所知所想。

2. 想要得到关注

有些小孩子表现欲比较强，在幼儿园中常常因为别人犯了错而自己没犯错，跑到老师那里去“表现”自己“老师，今天中午xxx饭没吃完，我吃完了!”等等，希望得到老师的表扬。

3. 想要家长或者老师帮忙解决问题

有时候，孩子们告状是遇到困难在求助呢~比如，当孩子说“今天xxx不把她的玩具给我玩”等类似语句时，他们实际上是想让老师或者家长帮忙解决问题。

4. 家长的教育方式出现了问题

现在很多家长过多的关注孩子的成绩和智力发育，往往忽略了他们自身品质的培养，比如关爱他人、团队合作等等。在家中倍受宠爱的孩子，长此以往就会逐渐养成以自我为中心、任性刁蛮的性格，这样的孩子也多半喜爱告状。

5. 依赖老师或家长的态度来评价自己

孩子们在年幼的时候，通常都是以家长或者老师的态度来判断对错。当身边发生的某件事违背了大人的要求时，他就会告状，比如xxx打小朋友了。如果孩子对于某一件事情的发生有自己的想法和判断，但他并不能确定自己的想法是对还是错，他们也会通过向老师或者家长告状的方式，来验证自己的想法。

“爱告状”不完成是件坏事。作为家长，了解完孩子们爱告状背后的原因，找寻最合适的处理办法才是正解。其实，应对方法很简单，家长们只要注意下面几点即可：

1. 家长的态度要端正

当孩子们向你告状时，此时你在他们心目中就是公正无私的大法官，任何随意的敷衍或者不理睬都是对孩子们的不尊重。此时，你应该站在孩子们的角度，耐心倾听，但无需太过在意他们告状的内容，而应趁机引导他们自己解决问题。

2. 对症下药很重要

应对不同的告状内容，家长们也需要有针对性的处理：

· 告状之揭发检举

这种行为的告状不值得鼓励，同时家长也不能当着告状孩子的面批评另一个孩子。可以在私底下引导告状孩子：知道另一个小朋友犯错误了，这很好，那么，我们应该用什么方法去帮助他呢?这样做可以引发孩子思考，而不是让他有检举揭发的成就感。

· 告状之求助

有些孩子经常会告这样的状：xxx不让我玩玩具，xxx打我，xxx把我的东西弄坏了……对于这样的告状，家长们最好不要过多干涉，要引导孩子们自己去协商解决问题。

· 告状之为自己辩解

当遇到有孩子说：是xxx弄坏的，不管我的事;是xxx叫我做的……孩子这样做其实就是在自我辩解。家长们必须要分清责任，进行适当的教育。同时，不能让告状的孩子觉得自己没事，要让他们知道把责任推给别人是不对的。

3. 培养幼儿独立处事的能力和良好的品质

孩子喜欢告状一方面是不自信的表现，另一方面也是太过于自我的表现。家长们可以在日常生活中多对孩子进行独立处事的能力训练，减少他们的告状行为。

比如陪着孩子多看看儿童动画或者故事书，有目的的带领孩子评价其中人物的正确行为，来潜移默化的影响孩子。同时，还可以和孩子拿一些具体的告状示例来讨论，让孩子想解决办法，从而能提高他们判断是非的能力。在这个过程中，还可以教会他们学会谦让、协商合作等一些处事的策略。

孩子爱告状虽是日常中的一件小事，但关乎着他们的心理发育和人际交往。家长们应学会正确引导孩子，不要敷衍，更不要一味的指责。平日里，建议大家不仅要多鼓励孩子勇敢发表自己的看法，也应支持他们积极参加实践，由此来培养孩子良好的品质。

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