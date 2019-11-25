产后老公想要自己却没性趣，这是怎么了？

很多产妇在生产完宝宝后，都会或多或少出现一段时间的性冷淡问题，对夫妻生活不能积极回应。很多产妇对此没有过多注意，认为这没什么问题。事实上，产后长期缺少夫妻生活有很大的危害，万万不能掉以轻心。那么，为什么在产后有性冷淡期？

产后性冷淡的原因

1.过于劳累

很多产妇在产后出现性冷淡，纯粹是因为在这一段时间太过劳累。大家不仅要在白天照顾宝宝，晚上一旦宝宝哭闹，也要立刻起床查看宝宝的情况。因此在这段时间，很可能对夫妻生活完全提不起兴趣，长久下来自然会产生性冷淡。

2.压力太大

产妇在生产完宝宝后，不仅没有松一口气，反而压力会更大。作为妈妈，大家要考虑很多问题，例如宝宝是否健康？宝宝还缺什么？宝宝为什么老爱哭？在这样的情况下，每天都被焦虑所包围，自然没什么性欲。

3.身体因素

由于每位产妇的身体状况不同，怀孕和生产所带来的伤害程度也不一样。有些产妇本身身体素质比较差，如果胎儿过大，很容易导致盆底松弛，再加上体内的激素水平相应下降，所以没有性致。提醒大家，盆地松弛对女性身体伤害比较大，除了引起性冷淡，还可能会使女性爱爱时疼痛。所以，建议大家在产后要注意盆底肌的恢复。

产后长期缺少夫妻生活的危害

1.引发其他疾病

如果产妇在产后长期缺少夫妻生活，内分泌可能会严重失调，进而使皮肤变差，脸上开始长痘痘，甚至还会引发宫颈炎、盆腔炎等疾病。

2.影响未来夫妻生活

如果产妇长期缺少性生活，那么可能会提前进入更年期，直接出现性冷淡，以致于在未来的生活中也不会再有夫妻生活了。

3.睡眠质量变差

一般来讲，产妇的年龄都不大，还处于夫妻生活需求频繁的阶段。如果在产后长期没有性生活，神经会处于极兴奋的状态，出现焦躁、易怒、失眠的情况。

总之，产后缺少性生活对于女性来说身体伤害很大，千万不能对此不以为然。希望大家在产能积极调整自己的心态，加强身体锻炼。如果发现自己对夫妻生活缺少兴趣，且一直没有改善，应该及时就医。

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