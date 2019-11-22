7岁男孩爬木雕被砸身亡，带娃外出这些地方真的要注意

在浙江义乌的某个商场里，曾发生了一起令人心碎的意外事故。一7岁的小男孩被隔壁摊位的大人带到楼下玩耍，不知怎地爬上了一旁的木雕。该木雕2米高重达数吨，周围没有保护措施和警示标志，孩子体重不足40斤。

随后木雕不稳倒地，孩子被重重一击压在木雕下，一动不动。从现场视频来看，手脚已经呈现不正常的姿势，旁边有血迹。孩子的家长发现后，抱着孩子崩溃大哭。

心痛！无奈！又一个孩子因为受到了意外伤害离世。

对此有网友批评雕像的设计问题：

有网友批评父母和商场工作人员监管不力：

有网友批评时孩子太“熊”：

每个人的角度不同，但不可否认是多方面的原因酿成了现在这种局面。

正是因为孩子的天性是爱玩、爱动、爱探索，所以才需要家长去监管，并提前给孩子做好安全教育；所以才需要相关负责部门，对公共场合的潜在危险区域做好标示并时刻注意；所以才需要设施的生产厂家做好安全设计与把控，降低危险发生几率。

三者里，无论缺少了哪个部分，孩子受伤害的几率都会变大！

这些容易发生意外的地点，家长一定要注意

1.电扶梯

很多孩子都喜欢乘坐电扶梯，甚至愿意来来回回乘坐玩耍，但很显然，这并不是一个安全的“游乐场所”。孩子在乘坐电扶梯时可能会重心不稳摔下去，被缝隙夹住腿脚的事件也是层出不穷，家长应让孩子站在自己的前方或者身旁，并握住扶手。这样有助于家长“把持住”闹腾的孩子，即使危险发生也能第一时间拉起。

如果孩子太小无法站立，那么请家长优先选择直梯，实在要乘坐电扶梯，也不要直接推着婴儿车乘坐。有时大人重心不稳摔倒，婴儿车会带着孩子一起栽下去。

2.高处的护栏与窗户

曾经的大悦城事件还历历在目，父亲因为双手抱娃站在护栏旁，男孩闹腾摔下去，父亲为了抓住不小心让女孩也坠落了，最后两个孩子都坠楼身亡！

大多数的商场设计都是一层中心广场，几层商户围着广场建立。一旦楼下一层搞活动，许多家长就会抱着孩子伸出栏杆往下看，十分危险！

即使家长不抱，孩子自己也可能因为贪玩爬上栏杆和扶手；即使栏杆围栏的高度达到了国家标准，也无法百分百避免孩子坠楼。因此只能靠家长时刻注意，并且平时就要做好安全教育，教导孩子不能攀爬高处。

不要等到意外发生，把罪过都推给围栏，再怎么样孩子的生命只有一次，马虎不得。

3.停车场

有驾照的“老司机”’都知道，无论什么车都存在视觉盲区。许多家长在车库停车时，孩子可能按奈不住先行下车。一旦其在停车场里跑动，就有可能遇到突然出现且正在行驶的车辆。

如果孩子恰好处于司机的视觉盲区，或者司机分心了，孩子就可能被卷入车轮。

到了大街上或者小区的路上，危险系数更高。尤其是小区，道路比较窄，但又有很多孩子在附近玩耍，时常发生车辆和行人抢道的事件。

之前，浙江2岁的幼童独自从民房出来欲横穿马路，从轿车车头旁经过时，驾驶员没注意便启动车辆，孩子当即遭到碾压。

专家介绍，交通伤是意外伤害最大杀手，并且节假日是意外伤害高发时期。被撞伤的患儿中，有76.89%被汽车撞伤，其次是电动助力车。主要伤害部位为头颈和腹部，严重的颅内损伤是死亡最主要原因。而事故发生时间出现在中午12点和下午4点两个峰值，晚上7点以后明显下降。

4.推车和共享单车

之所以把这两个归为一类，是因为它们本来都有自己的功能，却硬是被某些家长当做了载孩子的交通工具。

在超市里，许多孩子喜欢坐在购物推车里，享受被家长推来推去的快乐，大一点的孩子甚至会自己推着车乱窜。

之所以不建议孩子搭乘推车，一是因为推车不好控制，堆放货物后重心较高，可能因为超市监管维护不利出现故障损坏，孩子被刮伤还是小事，一旦发生倾斜翻倒或者失控飞出去，受伤的往往还是孩子；二来推车的卫生问题堪忧，曾有调查显示推车上的细菌数量众多，甚至还含有通过粪便传染的致病菌。想象下孩子摸来摸去再吃手的画面……

至于共享单车，有的家长喜欢把孩子放在车前面的车篮里，这样做可能会影响视线，阻碍对龙头的掌控，更会让宝宝在发生交通意外时严重受伤！育姐实在想不明白，怎么会有家长愿意冒这么大的险，就为了省几块钱的交通费吗？

5.开放式货架和高大的装饰

开放式的货架上往往堆满了许多货物，尤其在超市里，家长们可能只注意去挑选商品，忽略了身旁的孩子。殊不知孩子对这些货物也是“兴致满满”，重量轻的小食品类还无所谓，万一是瓷器类或者重量商品，孩子可能被砸伤或划伤。

文章开头的小男孩，就是被高大的装饰雕像吸引，才不幸遭受了意外。有的装饰物看起来“分量十足”，家长往往认为其很安全，其实如果装饰物的重心因为孩子的攀爬推搡变化的话，也有可能倾斜倒下。

愿所有的孩子都能平安长大，远离意外！

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