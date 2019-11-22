这样的儿童酱油，可别再给孩子吃啦！

说起儿童食品，许多家长都默认这类食品更健康或要求更严格，秉持着“毕竟是给孩子吃的，谁都不敢马虎”这样的想法。然而市面上许多的儿童食品，真的就是坑！只不过是商家拿“儿童”做噱头卖产品罢了，实际上产品的品质一言难尽。

去年江苏省消保委，委托第三方检测机构采购120批次酱油检测，通报不符合国家相应标准的29款酱油，主要集中在标签标识、营养成分标注和品质指标方面不合格。

其中也包括了5款儿童酱油，它们的表现不如人意：5款儿童酱油的样品中，有3款添加了增鲜剂，而且5款儿童酱油的营养元素差异与普通酱油差异不大。

具体的通报是：“海X”妈爱宝宝酿造酱油，除了强化铁营养外，其他指标与普通酱油没有太大差异。B.X牌儿童酱油，指标总体与普通酱油也没有太大差异。“加X”牌儿童酱油，总体指标甚至还不如大多数普通酱油。“这款加X儿童酱油，钠含量达1106mg/15ml，比普通酱油还要高。

要知道儿童酱油的定义可是：“专为儿童健康研制的酿造低盐淡口酱油”。普通的家长愿意花更高的价钱或者专门购买，说明对它是抱有期待的。首先质量得上乘值得信赖，其次是低钠口味清淡，最后是富含营养。育姐今天就来说一说，这些不合格的儿童酱油有哪些罪：

第一大罪：含钠超标

宝宝1岁前不能吃盐，这件事大多数父母大概都已经被科普过了。育姐在这再提一下，千万不要相信一些长辈说的“不吃盐没有力气”这句话。

根据最新（2013年）《中国居民膳食营养素参考摄入量》：对于7-12月婴儿来说，每天只需要350毫克（mg）的钠。

吃盐其实就是补充钠元素，食品安全专家“云无心”说：酱油是食盐或者钠的重要来源，一般酱油中的钠含量在6%左右——如果每天吃一勺酱油约15克，摄入的钠就相当于成人每天控制摄入量的40%了。

然而钠这玩意不仅存在于食盐里，鱼肉、蛋奶、水果蔬菜里都有。即使宝宝6个月后开始添加辅食，钠元素也是足够的，达到了规定的含量，无需格外补充食盐。

过早给宝宝吃盐，他发育未完全的器官可能代谢不了，增加高血压和心血管疾病的发病几率，更会引导孩子变成“重口味达人”，拒绝再吃清淡的奶水或者米糊，从小就开始挑食。

因此1岁前不吃盐，1岁后也要保持少盐的饮食习惯。而很多儿童酱油的含钠量并不低，和普通酱油比起来没有差距甚至还更高了。您说这样的酱油，值得家长特意掏钱购买吗？

第二大罪：营养丰富没意义

有些儿童酱油为了激起家长的消费欲望，会明示暗示酱油里添加了各种营养物质，比如什么海带提取液、蔬菜汁等，证明其营养丰富。这种“买一赠一”的感觉让广大消费者觉得捡了便宜，因此很乐意去花钱购买。

实际上仔细想想，孩子需要补充营养，为什么要靠调味料呢？是蔬菜蛋奶买不到了，还是鱼肉水产不好吃了？

酱油主要的作用是让菜品的口味丰富，颜色更加鲜艳诱人罢了。即使某些良心的儿童酱油添加了营养物质，但含量基本不大，作用是有限的，显得有些鸡肋，家长不要再被花里胡哨的添加物哄骗了。

食品安全专家“云无心”说：酱油中含有的蛋白质和氨基酸对营养的贡献完全可以忽略。不管儿童酱油怎么“精心研制”，“补充营养”很难实现。而且目前也并没有专门针对儿童酱油出台的标准。

不过铁元素是个例外，根据中华人民共和国卫生部疾病控制司下发的《关于推广铁强化酱油，预防缺铁性贫血的情况通报》的要求，文件中规定的三类人群：儿童，孕妇，老人需要补铁。

儿童缺铁会导致精神不振、注意力不集中、食欲下降、皮肤苍白甚至出现缺铁性贫血。如果一款儿童酱油确实提高了铁含量，那么还是值得推荐的。

第三大罪：添加剂不少

仔细回忆文章开头的检测结果：5款儿童酱油中有3款添加了增鲜剂。增鲜剂是什么东西？武汉大学的专家解释：不少酱油含有“谷氨酸钠”、“5’-肌苷酸二钠”和“5’-鸟苷酸二钠”。第一种是味精的提鲜剂；第二种具有鲜鱼类、荤类物质的鲜味，其鲜度是味精的40倍；第三种具有香菇，蔬菜类物质的鲜味，鲜味更高，是味精的160倍！

为了让宝宝口味清淡，特意买了儿童酱油，避免使用味精，结果实际上某些儿童酱油使用的添加剂是味精效果的几十倍……怪不得宝宝喜欢吃。

虽然正规酱油厂家添加的增鲜剂，都是在国家标准允许的范围内，对身体并无危害。但家长常若追求清淡的口味，请务必看清酱油的配方表，注意是否有增鲜剂，以及防腐剂等添加剂。名称如下：

增鲜剂（谷氨酸钠、肌苷酸二钠、5’-呈味核苷酸二钠等）

甜味剂（安赛蜜、甘草酸三钾、三氯蔗糖等）

色素（焦糖色）

防腐剂（苯甲酸钠、山梨酸钾等）

江苏省消保委说，目前我国没有儿童酱油的相关标准，市场上儿童酱油营养品质未必都优于普通酱油，不建议过早给儿童食用这些配料复杂的酱油。

这次儿童酱油只是“出事”酱油中的一类。此次的检测方提醒大家：最好选择宜选择天然酿造酱油，执行的标准号为GB/T18186酿造酱油。而配制酱油的色泽香气相较之下都比较差，配料也更多，执行的标准号为SB/T10336配制酱油。

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