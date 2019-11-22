这6种抗癌食物，宝妈你都造吗?

尽管目前我国的医疗技术已经很先进了，但是癌症治疗仍然是一大难关。更为重要的是，我国癌症发病率每年都在提高，并且已经逐渐低龄化。因此为了孩子的身体健康，在日常生活中，父母应该多给孩子食用一些抗癌食物。那么，哪些食物具有很好的抗癌效果？

1.菇类食物

比较推荐的有金针菇、木耳、香菇、冬菇等，这些菇含有钙、铁等微量元素，有很好的抗癌作用。其中木耳不仅能够抗癌，还能够提高人体免疫力。

2.豆制品

比如豆浆，可以让孩子经常喝。它不仅营养丰富，还容易吸收。根据有研究发现，经常食用豆类食物的人患结肠癌的概率要低5成。

3.苦瓜

苦瓜中含有类奎宁蛋白，它能提高人体免疫力，将人体内的癌细胞或其他不正常细胞杀掉。苦瓜的种子含有蛋白酶抑制剂，能够阻止癌细胞的分裂及转移。因此为了身体健康着想，尽管苦瓜味道苦，日常饮食还是可以吃一些。

4.大蒜

大蒜不仅可以杀菌，还有抗癌的作用。不仅如此，据说患高血压、心血管疾病的人群适当多食用大蒜能够起到很好的保健效果。

5.洋葱

食用洋葱能够有效保护肠胃健康，据相关研究发现，经常食用洋葱的人群患胃癌率要比不食用洋葱的人群低3成。这是因为洋葱中所含的有效物质能够与致癌物发生反应，抑制癌细胞的扩散。

6.海带

海带能够预防食道癌、结肠癌和乳腺癌，这是因为海带中含有纳和碘元素，而碘元素是预防乳腺癌必不可缺少的物质。有研究发现，与内陆地区的女性相比，沿海地区的女性患乳腺癌的几率要小很多，这有很大一部分因素是沿海地区的女性常常食用海带。

以上是六种抗癌食物，大家在了解之后可以适当多食用，来规避风险。

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