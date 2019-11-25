秋冬季小家伙便秘肿么办？不妨吃这些降火食物

秋冬季节气候干燥，很多人都会出现上火便秘的情况，尤其是肠胃还没有发育健全的宝宝们，便秘更是常事。每每看到宝宝憋得满脸通红，妈妈们都非常着急和心疼，那么有没有什么方法可以缓解这一情况呢？

宝宝便秘了怎么办？

秋冬季节宝宝便便次数较平日减少，甚至2-3天或更多天不解大便，而且即便是解大便，也非常干燥不容易排出，每次量很少并且大多呈颗粒状，而这些往往就表示宝宝可能便秘了。那么此时应该怎么办呢？

1.改善饮食

宝宝便秘后，最重要的就是改善宝宝饮食。还在吃奶粉的宝宝，要注意奶粉冲调的方法和比例，两次喂奶之间可以适当喝些水。而如果宝宝已经可以吃常规食物，那么就要多吃富含粗纤维的水果和蔬菜，在每天早晨和饭前多喝水，可以起到润肠通便的效果。

2.多多运动

长时间不动也会增加便秘的可能，为此即便秋冬季节温度低，也要多让孩子出门走动，这是因为运动可以加快肠胃蠕动。不过切记如果宝宝比较小，那么要注意运动量，不能过累，同时也要注意放凉。

3.做些按摩

当宝宝出现便秘的时候，不妨给他的小肚肚来个按摩，比如顺时针慢慢按揉腹部就可以有效增强肠道内气体的凝聚，帮助排便。记住，妈妈最好在手上抹些橄榄油，这可以让宝宝更舒适。

宝宝便秘吃什么好？

宝宝便秘了，最安全的方法就是吃一些能帮助排便的食物了，这里小编也给大家推荐几款通便食物。

1.无花果：无花果含有多种酶和有机酸，这些营养物质可以有效的帮助润肠，改善便秘问题；此外还有着不错的排毒作用，可以帮助排除体内毒素。

2.香蕉：香蕉含有一种名为硫胺素的物质，它不仅能抗脚气病，还能促进食欲、帮助消化，从而缓解便秘的情况。切记香蕉一定要选熟的，否则会加重便秘问题。

3.猕猴桃：可以在家里准备几个猕猴桃，每天早晨起床就给孩子空腹吃一个，等一个小时后再吃早餐，这样就能缓解便秘问题了。

4.木耳：作为富含膳食纤维的食物之一，木耳也有着改善消化功能的作用，尤其是在改善便秘方面，效果更是非常拔群。

5.梨：梨含有大量水分和膳食纤维，有润肠通便、利尿降压等功效，可以有效防止便秘。不过切记，梨不可以吃太多，以免导致腹泻问题。

6.草莓：草莓不仅含有丰富的维生素，还含有大量果胶，这种物质可以润燥生津、调理胃肠，给宝宝食用也能帮助防止便秘。

宝宝便秘食谱推荐

除了上述食物之外，一些食谱也能帮助缓解便秘问题：

1.番泻叶蛋汤

食材：番泻叶、鸡蛋、菠菜。

方法：鸡蛋打散备用；番泻叶水煎后滤出汤汁，加入鸡蛋、菠菜，煮沸后适当调温即可。注意番泻叶药性比较大，所以如果是太小的宝宝就不太适合了。

2.香蕉粥

食材：香蕉、大米、白糖。

方法：大米洗净后加水熬成粥，加入捣成泥的香蕉后煮开，最后加些白糖调味后即可食用了。注意不要放太多糖，吃多了对宝宝的牙齿不好。

3.首乌百合粥

食材：首乌、百合、枸杞、大枣、大米、白糖。

做法：首乌加水煎出汁，再加入其他食材熬成粥，最后加些白糖调味即可。注意煎首乌的时候不要放太多水，也不用加油。

4.银菊粥

食材：金银花、杭菊、大米、白糖。

方法：金银花、杭菊洗干净之后煎出汁水，在锅中加入大米、水后熬成粥即可食用。可以将金银花、杭菊提前捞出，以免影响食用。

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