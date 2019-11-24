很无奈！新手妈妈不得不考虑这7件事情

虽然根据相关法律规定，女性有一定时间的产假和哺乳假。但大家还是要面临很多问题。一般来说，新手妈妈常要考虑以下这些事情：

1.保育支出

仅美国就有超过1100万名儿童在日托中心。在许多州，儿童保育费用昂贵。平均而言，家庭在抚养费上的花费大约占总收入的9%。

2.分离焦虑

第一次离开宝宝是不容易的，妈妈和小宝宝都会经历分离焦虑。对于一些新妈妈来说，因为工作的原因离开小宝贝非常困难。

3.产后抑郁

分离焦虑可能是分娩后荷尔蒙变化带来的问题。职场妈妈常常比那些能待在家里和孩子在一起的妈妈们更挣扎。据美国2012项研究发现，产假不到12周和带薪假少于8周的妇女更有可能患产后抑郁症。美国2014年的一项研究发现，对于大多数患产后抑郁症的妈妈来说，12周的产假可能还不够。

4.背奶

母乳喂养的妈妈们有一个额外的困难，那就是要弄清楚如何以及何时何地可以抽身。想要重回职场已经够难的了，而哺乳妈妈还要确保给孩子提供足够的口粮。

5.保持工作和生活的平衡

试图找到工作和生活平衡是每个人都在努力的事情。新妈妈们还得把孩子们考虑进去，比如“我要赚多少才能够开支?”“我能离开孩子多久?”“我怎么能既是一个好母亲又是一个好员工呢?”打破这种平衡当然是可能的。但是，随着孩子生活的每一次转变，尤其是刚开始的时候，调整很有挑战性。

6.请假照顾生病的孩子

宝宝生病，妈妈们往往需要请假照顾。这就需要弄清楚请多长时间的假，以及怎样安排工作等等，既能照顾好宝宝又不会使工作受影响。

7.睡眠难以保证

当妈的总是很疲惫。虽然很多时候很美妙，但是它也让人筋疲力尽，尤其是第一年。即使是那些睡眠一向很好的宝宝，也会有不乖或出状况的时候，于是你不得不面对缺觉。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)