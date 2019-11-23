想提高育儿技能？来这里吧

如果能回到学校主修育儿课程，那就太好了。你会收到一本说明书，上面写着应该怎么做的。这所神奇的学校还将教你如何和老人制定规则时管教孩子等等。但是，现实没有这样的学校，还在有互联网，这里充满了其他父母想传给你的育儿建议。

积极倾听孩子的意见

你有没有忙活着的时候没意识到孩子在和你说话?当你在家的时候，最好把分心的事情放在一边。优先考虑孩子希望得到什么，他们害怕什么，以及他们可能感到焦虑的事情。无论他们忽视你多少次，都不要停止问他们问题。

积极倾听意味着你专注于所说的内容，而不是考虑将如何回应。把你的注意力完全集中在孩子身上，保持良好的眼神交流。当他们感到被听到的时候，他们会感受到爱。

制定并遵守规则

父母有责任教孩子正确与错误的区别。你不仅需要教孩子这些，你还需要遵守这些规则。这意味着你可能并不总是对的，有时候需要付出代价。有时你会对你的孩子说“不”，也有可能犯错误。这个时候，你只需明确地说“我错了”以及你为什么改变主意。我们都会犯错，但规则制定后必须执行。

做一个好榜样

不要在孩子面前做任何你不想让他们做的事。如果你发现自己做出不想被孩子模仿的行为，那么这就表明你应该改变在某些情况下的反应。

控制情绪

如果你在孩子面前失去冷静，他们可能会害怕。无论你是打电话时和人争吵，还是和你的另一半吵架，都不要在孩子面前做出愤怒的行为。每当你失去控制、大喊大叫或与某人争吵时，你都在向你的孩子们展示，这就是人们在困难时刻的反应。

相反，你应该用行动向孩子展示该如何保持冷静，以冷静的方式解决手头的问题，让他了解什么是情商。如果你真的失去冷静，一定要道歉并为你的愤怒负责。

高质量陪伴并表达爱

用爱的语言来表达你有多爱你的孩子。尽可能多地给他们亲吻和拥抱。与孩子拥抱会让他们感到安全和被爱。生活中，不少父母虽然长时间和孩子在一起，但却没有积极地与他们相处。大家不妨动起来，比如和孩子下棋，进行户外活动，或者仅仅与孩子唠嗑。

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