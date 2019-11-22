别故意让孩子赢，当心ta输不起

输不起不太可能对孩子有任何帮助。毕竟，没有人愿意和那个为了不输球而作弊的孩子玩，也没有人愿意和那个总是在比赛中途退出的孩子玩。如果孩子一直都是一个输不起的人，那么大家一定要及时干预。

1.赞扬孩子的努力

如果你称赞孩子在足球比赛中进球最多，或者数学考试成绩最高，你的话会助长他的竞争性。他可能会认为，赢得或成为最棒的人比善良更重要。无论最终结果如何，建议都要称赞他所付出的努力。

2.发挥榜样力量

真诚赞扬获胜者，即使这不是你所支持的人。大家应教孩子如何善待他人，不管这人分数如何。不要说“你是队里跑得最快的”，而是说，“我喜欢你今天为其他孩子欢呼的方式。”指出良好的体育精神，强调他人的重要性。

3.帮助孩子理解感情

当孩子们能够辨别出悲伤、愤怒、失望和沮丧时，就不太可能把它们表现出来。作为家长，应该的做事引导孩子去感受，并教他如何正确处理。可以说说失去是多么悲伤、尴尬和失望。但要清楚地表明，他可以选择如何处理自己的各种情绪。

4.教会孩子控制愤怒

有些失败者会在愤怒的时候向别人扔东西或说些难听的话。大家应让孩子明白这些行为是不对的。你可以告诉他生气没关系，但伤害他人或财产可不行。如果你能花时间和精力教孩子具体的愤怒管理技能，将帮助他容忍失败。

5.别故意让孩子赢

有时故意让球很有诱惑力，这样你就不会受到失败者负面反应的影响。虽然防止崩溃可以在短期内帮助你，但从长远来看，你不会对你的孩子有任何帮助。

虽然亲子间不需要残酷的竞争，但要避免故意输给孩子。要知道，让孩子赢只会使他更加难以应付失败，每一次失败都是他练习不做一个输不起的人的机会。

6.冷处理孩子发脾气

如果孩子哭闹，跺脚，或把躺在地上耍赖，请当没看到。一开始忽视，可能会让孩子更闹腾，但最终孩子会觉得自讨没趣。当孩子行为不当时，不要安慰他或和他说话。一旦他平静下来，就可以给予积极的关注了。

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