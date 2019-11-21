培养孩子身体自信的方法，快来学！

作为父母，我们最重要的工作之一就是培养孩子的自尊心，这也应该扩展到身体上的自信。对自己和能力有信心的孩子在学习、社交和行为方面会做得更好。尤其是身体自信意味着拥有更好的心理和身体健康。即使孩子因为肥胖受到侵凌，也相信自己有能力改变自己。

身体自信包括适应各种体育活动和其他活动；愿意尝试新事物，并接受新的挑战；身体有应对这些挑战的能力；知道自己的极限，但也知道这些极限是可以突破的；意志坚定，明白有些技能很难掌握，但一直在努力等。以下是提升孩子身体自信的方法：

1.言传身教

像许多育儿任务一样，这个任务从你成为榜样开始。让孩子看到你接受身体上的挑战，无论是一起去冒险，还是第一次尝试站起来划桨。告诉他们你是如何坚持下去的，即使是在困难的时候。避免找借口，比如“我太老/太弱/太胖了，不想去尝试。”

2.让孩子们犯错误

父母应该灌输从错误中吸取教训的价值观，然后放手不管。这样做的一个方法是询问孩子们有没有犯什么错，以此来减少孩子对失败的恐惧，鼓励他们尝试新事物。

3.支持冒险

让孩子做一些冒险的事情，比如玩滑板。自由玩耍和冒险是孩子们解决自身问题的绝佳机会。当他们能做到这一点时，他们也会为自己感到骄傲。

4.帮助孩子设定目标

相信孩子意味着鼓励他们更努力。如果你不给孩子一个成长的机会，他们可能会认为你看不到他们的潜力。建议设定可以衡量和客观的小目标。提醒他们不要对自己太过严苛，而应集中精力做得比前一天好。

5.创建鼓励列表

如果家长采用记录的方式，孩子可能会对表扬有更积极的反馈。这里有一个例子，大家可以用一个专门的本子来记录，那些已经拥有和曾感受的和身体自信相符合的生理和心理机能，然后把它作为一个家庭项目来分享。

6.积极自我对话语

你要让孩子知道，不管是大声说还是心里默念都要不断告诉自己要自信起来，这样才可能真的成功。最重要的是，要让孩子知道受挫时永远都不应放弃。

通常情况下，孩子很难客观评价自己。建议大家帮孩子孩子列出他们的优点和缺点。他们就可以用这个来设定目标，建立信心。这对他们个人成长和未来的发展都很有利。大家还可以和孩子的老师、教练进行确认，从不同的视角一起帮助孩子。

如果孩子天生胆小，不要担心，采取循序进行的行动，不断提供安慰和支持，慢慢地你和孩子都会变得更自信。

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