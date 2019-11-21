产后腰痛的罪魁祸首是无痛分娩？别逗了！

无痛分娩可以有效的帮助顺产的妈妈减轻生产时的疼痛感。但对于无痛分娩一直以来都有质疑，比如在不少人特别是老一辈人看来，无痛分娩对宝宝不好，无痛分娩打麻药以后会落下腰疼的毛病……事实果真如此吗?请接着往下看：

无痛分娩安全性吗?

在医学上，“无痛分娩”被称为“分娩镇痛”，指的是使用各种方法来帮助分娩的准妈妈缓解疼痛。如此一来，准妈妈就不用载备受疼痛的折磨，对分娩的恐惧也会减轻很多。另外产后也不会太过疲倦，因为无痛分娩可以让产妇在第一产程得到休息。这样一来，等宫口全开时，准妈妈就有足够的体力完成顺产啦~

对于无痛分娩的安全性，大家无需太过担心。它常用硬膜外麻醉，也就是在产妇腰部硬膜外腔放置药，其中的麻醉药的浓度仅相当于剖宫产的十分之一甚至更少。也就是说无论是麻醉药的浓度还是剂量都远低于剖宫产麻醉药的量。而胎盘对于药物的吸收量几乎是零，不会对宝宝造成任何伤害。

产后腰痛是因为无痛分娩吗?

有一些无痛分娩的产妇在产后出现腰痛的症状，恰好硬膜外麻醉是在腰背部穿刺，就会把问题归罪于无痛分娩。但是产后的腰痛和无痛分娩并没有关系。

无痛分娩后，部分产妇穿刺的部位可能会感觉有一些钝痛，但这就和一般的静脉针眼一样，仅仅是局部的疼痛，很少到了需要口服的止痛药的程度。等到几天之后组织修复好了，疼痛也就会消失啦~

产后腰痛的真凶到底是谁?

1.内分泌变化

从怀孕开始，准妈妈的内分泌发生巨大的变化，骨盆韧带变得松弛。再加上孕期准妈妈腰部的支撑力随着胎儿的增大而不断增加，进而造成骶棘韧带松弛，引发腰痛。生完宝宝后，内分泌不可能立即恢复到孕前水平，骨盆韧带也会继续松弛一段时间，而且腹部肌肉暂时软弱无力，子宫无法马上完全抚慰，于是就引起腰痛。

2.分娩过程造成

顺产第二产程时，一些准妈妈在产床上坚持几个小时拼命用力才生下宝宝。这使得腰部负荷很大，也会导致腰部。

3.产后劳累

宝宝出生，妈妈们往往没有充足的时间休息，每天是忙着照顾宝宝，有些还得做家务，免不了要经常弯腰。这时妈妈的身体还没有完全恢复，过度劳累会影响恶露的排出，可致血液淤积在盆腔内，引起腰痛。

另外，产后长时间站立，长时间保持坐姿或是久蹲，都易造成腰肌劳损引起妈妈腰痛。如果妈妈给宝宝喂奶的姿势不正确，一直让腰部处于紧张的状态，也会是腰部肌肉受到损伤。

由此可见，产后腰痛罪魁祸首并不是无痛分娩，大家不要再质疑啦~这里也提醒大家，产后要避免久站久蹲弯腰，采用正确的喂奶姿势等等。毕竟做好了腰部防护，才能赶走产后腰痛。

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