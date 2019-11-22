女模特完全无怀孕迹象，突然生下女宝宝

据外媒报道，近日，澳大利亚发生一件离奇的事情。一名女模特在浴室里突然生产，但她此前一直有避孕，且没有任何妊娠反应。据悉，这名女模特仅花了十分钟就生下了一名女宝宝，随后母女二人被送往医院，目前母女俩已顺利出院。

女模特突然生产，此前身材与常人无异

据了解，这名模特名叫艾琳，现年23岁，来自墨尔本。她平常很注意避孕，从体型上来看也完全看不出她怀有身孕。然而就在11月5日，艾琳在家中的浴室里突然生下一名体重3.5公斤的女宝宝。艾琳非常震惊，大喊道“我这是怀孕了吗？不可能吧！”

艾琳表示，她平常和正常人一样，完全没有挑食、孕吐等妊娠反应，更没有察觉到胎动，腹部一直很平坦没有隆起，所以根本不知道自己怀孕了。

事发时，男朋友丹听到艾琳的尖叫后马上冲入浴室，也被当时的情景吓了一跳。丹表示，虽然自己很震惊，但发现女儿呼吸停止、全身变紫时马上拨打了急救电话求助，之后在接线员的指导下他成功救活女儿。

母女俩平安出院，医生无法给出明确解释

艾琳生下孩子后，和女儿一起被送到医院急救。经过一个星期的治疗，母女二人已平安出院，和丹团聚。

丹在社交媒体上发文称，他们的女儿于11月5日降生，但在妈妈肚子里9个月却没有“通知”任何人。

据悉，艾琳妊娠期长达39周。而对于为什么会发生这样的事情，医生也不能给出准确的答案，只能解释说可能是后怀，而这种情况并不罕见。

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