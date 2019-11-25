哄娃睡觉有秘诀，新手父母赶紧收藏起来！

对于孩子们而言，良好的睡眠对身体健康发育至关重要。然而有很多父母发现，哄孩子睡觉变得越来越困难，有的时候自己都快睡着了，但孩子还精力充沛地闹腾着，十分头疼。今天育姐就给大家分享不同年龄段宝宝的哄睡秘诀，快收藏吧。

1-4个月

由于换纸尿裤、吃奶等原因，刚出生几周宝宝的睡眠通常没有规律，此时让他想吃就吃、想睡就睡就好，不用刻意哄睡。宝宝6周后，开始有了晚上长时间睡觉的习惯，大家在哄他睡觉时要注意以下几点：

1.调整时间

大家要想办法缩短宝宝苏醒的时间间隔，宝宝苏醒的时间和父母哄睡的时间加在一起不要超过2小时。在宝宝感到无聊前哄他睡着，这样大家就不用那么辛苦了。

2.不要晃睡

有些父母喜欢用怀抱摇晃的方式让宝宝入睡。不建议这么做。即便大家力度很轻，可以避免摇晃综合征，但如果宝宝习惯这种哄睡方式后一放下就容易苏醒。

3.态度一致

为了让宝宝养成良好的入睡习惯，爸爸妈妈在养育方法上要保持一致。哄宝宝睡觉时主要有两种做法：一是父母都不去管，让宝宝单独睡觉；二是父母一直陪着宝宝睡觉。这两种方法只能选择一种，确定后要一直保持下去。

4-12个月

宝宝4个月后，晚上睡觉已经形成了跟成人基本相同的睡眠周期了。到了9个月时，宝宝白天睡觉的时间也会变长，大概2-4小时，而且宝宝不需要再吃夜奶了。

这几个月是宝宝养成良好睡眠习惯的关键时期，大家要积极行动起来，帮助宝宝调节好入睡时间和醒来时间。在这一时期里，宝宝睡觉时或睡醒时会发生哭闹，大家不必担忧，这是宝宝在进行“睡眠学习”。

12-36个月

宝宝1岁后开始表露自己的个性。到了晚上睡觉时，大家不要惯着宝宝，也不要威胁命令宝宝入睡。另外，此时可以让宝宝慢慢减少白天睡觉次数，只睡一次觉。通常的做法是，让宝宝上午不睡觉，自己一个人安静玩耍，而晚上早睡一会。

这段时期宝宝发生睡眠异常，大家无需过于担心，这是宝宝自我意识在发展。建议大家给宝宝订立规矩：到了睡觉时间让宝宝自己躺到床上，早上醒来后再下床活动。大家可以这样跟宝宝说：“爸爸妈妈因为爱你，才让你上床睡觉的”、“宝贝睡醒啦~爸爸妈妈就不让再待床上了”。

尽管宝宝对语言的理解程度不同，但至少要让他明白今天晚上就要开始发生改变。如果关灯后宝宝爬起来玩或者下床活动，大家一定要尽力制止。宝宝愿意遵守规矩去睡觉，大家早晨起来时也一定要夸夸他哟~

TIPS：影响宝宝睡觉的常见原因：

1.有时宝宝半夜醒来是因为没有安全感，此时大家不要急着给他喂奶。

2.6个月后，宝宝因出牙不适也会半夜醒来，大家不妨给宝宝使用安抚奶嘴。请注意，安抚奶嘴不能让宝宝长时间含在嘴里，一定要控制好使用时间。

3.宝宝睡觉时有时会被饿醒，尤其是对于新生宝宝来说。但从4个月后，大家要慢慢减少给宝宝喂夜奶的次数。建议大家在睡觉前给宝宝吃饱喝足，当他半夜醒来时尽可能不要喂奶，少喂一点水即可。

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