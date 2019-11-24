孩子被雇开采云母，周薪不足一美元

据英国《每日邮报》报道，马达加斯加一处云母工厂雇佣了很多儿童工作，其中最小的童工只有3岁。这些童工们每天在37.8℃的高温下挖掘云母16小时，而每个星期获得的工资不到1美元（约合人民币7元）。

工厂雇佣童工牟利，记者调查将其曝光

据了解，云母是一种矿物，用途非常广泛，可以用来给手机、汽车、飞机供电，可以让化妆品和油漆更有光泽，也可以当成隔热材料来使用。得知云母生产工厂雇佣童工的消息后，一名叫辛西娅·麦克法登(Cynthia McFadden)的记者专门前往当地展开调查。

在调查过程中，麦克法登拍到了工头称赞儿童们的一幕。工头表示，童工们的手很小，非常适合采集云母。

麦克法登在接受媒体独家专访时表示：“这件事令我十分震惊和愤怒，我们正在与雇佣童工的公司对抗。这些公司十分清楚，童工是他们商业模式中非常关键的组成部分，他们不可能解雇这些童工。”她希望将此事曝光后，民众的关注能让这些公司停止用这样的手段获取商业利益。

童工生活艰苦令人心碎，记者期待好的转变

调查过程中，最让麦克法登感到痛心的是一位正在努力开采云母的年轻妈妈和她的四个孩子，这些孩子们看上去都不超过5岁。母子五人在37.8℃的高温下整理云母，但工作场地没有一处可以遮阴。

除了一名婴儿不用干活外，妈妈和三个孩子每天要在这样的环境下工作11小时之久。因为每个星期只能获得3美元（约合人民币21元）的工资，所以母子五人每天的口粮就只有1碗米饭。

了解到孩子们的生活情况后，麦克法登非常难过，她离开一会尽量让自己的心情平静下来，接着回来继续拍摄。

在接受采访时麦克法登还表示，偏远和贫困让在这里努力维持生计的人生活更困难。她现在希望这篇新闻报道能起到积极作用，让事情向好的方向发展。

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