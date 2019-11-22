孕期适合食用的水果，你知道几个？

孕期饮食大家可要多注意，除了不要吃太多的油腻食物，还要适当多食用一些水果，这样不仅对自己身体有好处，也有利于胎儿的正常发育。但是，孕妈妈食用水果也是有讲究的，不能胡乱选择。那么，孕妈妈适合食用哪些水果呢？

孕期适合食用的水果

1.葡萄

民间流传，孕期多吃葡萄，能够使宝宝的眼珠子大而明亮。虽然这个说法目前并未得到证实，但是孕妈妈多吃葡萄，确实能使宝宝头发浓密，免疫力增强。但需要注意的是，葡萄中所含的糖分十分多，孕妈妈本身就血糖略高，还是需要控制食用量。

2.苹果

苹果中富含维生素与膳食纤维，对人体健康十分有利。孕妈妈多吃苹果不仅能够美容养颜，还能够适当解决便秘的问题。

3.提子

不管是孕前还是孕期，提子都是补充营养的不错选择。因此在孕期，孕妈妈可以适当食用一些，不仅给自己补充营养，也有利于胎儿的发育。但是提子和葡萄一样，含糖量较高，孕妈妈食用的时候要注意量，不可吃太多。

4.火龙果

火龙果中含有丰富的铁、钙、磷等矿物元素，除此之外，还含有一般水果中都没有的植物性蛋白。孕妈妈食用能够有效缓解便秘问题，预防贫血，美容养颜。如果孕妈妈喜欢吃甜甜的水果，可以选择红心火龙果。

5.红毛丹

很多孕妈妈可能不太熟悉红毛丹，它富含矿物元素，孕期时不妨适当吃一些。但是需要注意的是，红毛丹不能多吃，以免引起上火。

6.蛇果

蛇果与苹果相比，价格更贵一些，但是口感更好。而且，蛇果中富含葡萄糖、胡萝卜素等物质。孕妈妈适当多食用可以增强食欲，利于胎儿发育。

7.香蕉

一些孕妈妈食用水果时会优先选择不需要剥皮的水果，针对此香蕉可谓是最佳选择。此外，香蕉有润喉止痰、防止便秘、预防疲劳的作用，孕妈妈可以在孕期多吃一点。

总之，孕期选择合适的水果食用，对孕妈妈及胎儿的身体健康有益无害。以上是孕期孕妈妈适合食用的水果，各位可要牢记了。

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