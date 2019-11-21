近年流行的水中分娩，究竟是怎么回事？

我国传统的分娩方式是顺产和剖腹产，近年来，越来越多的产妇在生产时开始选择西方常见的分娩方式，即水中分娩。一般来说，水中分娩不仅更新颖，在生产过程中也会降低产妇的疼痛感。

但是，水中分娩并不是适合所有产妇。那么，水中分娩有哪些步骤？要注意什么事项？下面我们共同了解一下相关知识。

水中分娩的步骤

1.可以陪护

与顺产和剖腹产不同，水中分娩时丈夫是可以陪在妻子身边的，这样有利于减轻产妇的压力，也可以让丈夫体会到生育的不易。

2.进入产房

这个阶段产妇要调整好自己的心态，跟随医护人员进入已经准备好的浴缸产房。需要注意的是，产妇千万不要以为自己家里有浴缸，就可以选择在家里进行水中分娩，这样容易发生细菌感染。

3.适应水温

当产妇进入产房的时候，大多已经感觉到了阵痛。起初医护人员会用热水冲洗产妇的腰部，起到缓解疼痛的作用。其次产妇就可以脱掉衣服躺在浴缸中，让热水流过身体的各个地方，这有助于提高子宫肌肉的活力。最后，产妇在浴缸浸泡一会之后，需要走出浴缸，医生会检查胎儿的情况，一切正常后产妇再次进入浴缸中，准备分娩。

4.进行分娩

在产妇生产的过程中，医护人员会帮助产妇分娩，所以不用太过紧张。在宝宝完全生产出来之后，医护人员会剪掉脐带，并检查宝宝的身体健康。

选择水中分娩的注意事项

1.检查胎儿健康状况

产妇要定时进行产检，如果想要选择水中分娩的方式，要着重注意胎儿的身体健康及体重。一般来说，适合水中分娩的胎儿体重应该在三公斤到三点五公斤之间，且胎心、染色体都要正常。

2.了解相关知识

虽然我国目前的医疗技术已经很先进，但是水中分娩作为一种新型的分娩方式，还是需要产妇提前了解相关知识。这样才能在生产过程中舒缓心情，更好地配合医护人员。

3.注意产妇年龄

由于水中分娩环境的特殊性，大多是以顺产为最终分娩方式。因此产妇的年龄应该在20-30岁之间，更容易生产。

总之，水中分娩作为一种新型的生产方式，产妇在日常生活中要调理好自己的身体。以上是水中分娩的步骤和注意事项，产妇可以提前了解相关知识，查看自己的身体是否适合水中分娩。

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