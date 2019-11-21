林俊杰患病满嘴溃疡，手足口竟如此可怕？

手足口病是一种来势汹汹的高传染性疾病，但很多家长对此病并不放在心上，认为它就像流行性感冒一样，没什么大不了的。

这种想法是错误的，著名歌手林俊杰也曾得过这种疾病，严重时嘴里长70多个溃疡。成年人尚且如此，更不用说抵抗力较差的宝宝。那么，宝宝患手足口病的原因有哪些？如何预防该疾病？下面我们就共同了解一下相关知识。

宝宝患手足口病的原因

1.流行性极强

手足口病是一种传染性极强的疾病，在流行季节，如果宝宝经常出入人群密集的场所，就会极易感染该疾病。

2.不注意卫生

一些宝宝在日常生活中有随意把东西塞嘴里的习惯，这也容易感染上手足口病。要知道，手足口病是肠道病毒引起的疾病，因此父母一定要帮助宝宝养成注意卫生的好习惯。

3.治标未治本

很多宝宝曾经患过手足口病，虽然已经治好，父母也给他们打了手足口病疫苗。但是在之前的治疗过程中疾病未得到根治，所以在下一个流行季节，这些宝宝患手足口病的几率仍然会较高。

4.与患者有过接触

由于手足口病传染性较强，所以宝宝千万不要跟任何患有该疾病的患者接触，甚至不要碰他们用过的玩具和书本。

预防手足口病的措施

1.尽量避免去公共场所

在流行季节，父母尽量不要带宝宝去人流量较多的公共场所。特别是医院和商场这样的地方，即使不得不去，也要给宝宝带上专用口罩。日常生活中更要细心照顾宝宝，不要让宝宝和手足口病患者有接触的机会。

2.接种手足口病疫苗

虽然说疫苗不能保证宝宝一定不会患上手足口病，但这并不是说手足口病疫苗毫无用处。一般来说，接种手足口病疫苗可以降低宝宝患上该疾病的风险。因此为了宝宝的健康着想，父母还是早些为孩子接种手足口病疫苗。

3.注意卫生

不仅仅为了预防手足口病，更是为了宝宝的健康成长着想，父母应该帮助宝宝养成讲卫生的好习惯。不吃生冷食物、饭前便后都要勤洗手。

总之，手足口病是一种危险性较高的疾病，严重时甚至危及宝宝的生命，各位父母千万不能掉以轻心。以上是宝宝患手足口病的原因以及预防该疾病的措施，父母一旦发现宝宝有异常现象，应该立即带他去医院检查，切不可耽搁。

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