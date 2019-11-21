这2种玩具你还敢给孩子玩？小心中毒胃穿孔！

和咱们这一代比起来，现在的小朋友接触电子设备的年龄越来越短、时间越来越长，一般的玩具早就入不了他们的眼。不过即使如此，市面上依然有两款玩具获得了许多低年纪小朋友的喜爱——水晶泥和磁力珠。

家长们以为这是普通玩具，便放任孩子们随意玩耍，殊不知这两种玩具都暗藏危险。此前多起儿童受伤案件都曾被报道过，却还是有大量家长“不闻窗外事”。无论如何，今天育姐必须要好好向各位强调一番。

一、磨破肠壁的磁力珠

去年10月初，家住宁波的林女士发现2岁的儿子东东总是哭闹不止不愿吃饭。心大的她还以为孩子是消化不良，送去附近的小诊所。但孩子吃了一些药以后，症状不但没有减轻，腹痛反而越来越厉害，甚至开始吐绿水。

眼见孩子情况严重，林女士才带着东东去了大医院。通过拍片，医生竟然发现东东的腹部有一排珠子，在X光的照射下清晰可见。

林女士还没搞清楚这是什么，医生凭借孩子的症状和多年经验马上推测出：东东不小心把磁力珠吃进肚子里了，而且很可能已经肠穿孔。

听完这话，林女士才想起来这珠子是自己从网上给孩子买的玩具。东东很可能是在独自玩耍的时候，看到了彩色的磁力珠以为是糖果吃了进去。

磁力珠其实是一堆具有磁性能相互吸引，从而捏造出各种造型的玩具珠子。它还有个洋气的名字叫做“波克球”。

为何它会引起肠穿孔呢？医生解释：“一颗普通的小珠子其实杀伤力不大，毕竟它又圆又小，可通过排便排出体外。可好几颗磁性珠进入体内，如果恰好有段肠壁被夹在几颗珠子中间，经过数次蠕动，那段肠壁就会因为摩擦过度穿孔。”

小小的磁力珠隔着肠壁也能吸到一起吗？据了解这种玩具的普遍磁力高达5000高斯的磁力，一颗磁力珠能吸起两三枚一元硬币，磨破肠壁并非不可能。

在此建议家长，不要给孩子购买这种玩具，尤其是低于8岁的幼童，他们会出于好奇或者不小心把珠珠吞下。即使是大孩子，也要在大人陪同下使用玩耍。这种案件已经发生多次，目前仍旧没有引起一些家长的重视。

二、中毒致命的水晶泥

滑滑的粘粘的、可以塑造出各种造型、五颜六色柔软如面团一般的水晶泥不仅俘获了孩子的心，连一些家长都十分支持孩子们玩耍。

只要购买一个材料包，利用里面的硼砂水、胶水、色素等原材料，少量多次地加入清水中搅拌，即可获得一块晶莹剔透的水晶泥。DIY的过程仿佛是某种化学实验，因此许多家长才会赞同并给孩子购买。

可是，如果家长朋友们知道原材料有毒，还会继续支持孩子们DIY吗？

去年3月份，杨小姐家8岁的女儿和1岁的儿子，因为误用了装过水晶泥材料的杯子，同时出现严重呕吐等不适症状。罪魁祸首正是制作水晶鞋所需的硼砂水。

硼砂是一种化工原料和药物，也可以用作消毒防腐剂。按照按照我国《食品卫生法》的规定：硼砂属于有毒、有害物质，禁止在食品中添加。

如果儿童长期接触含有硼砂的玩具，会直接影响其内分泌系统的正常运作。毕竟孩子们做手工途中，如果皮肤破损或者误食，硼砂就会被人体快速吸收，但它的代谢速度偏慢，久而久之可引发多脏器积蓄性中毒。直接误食，孩子们轻则呕吐头晕，重则脏器中毒致命。

陕西一户人家，就因一家5口误把“硼砂”当碱面蒸包子，吃下全部中毒，3个女儿（分别是13岁、9岁、6岁）不幸身亡！

反观孩子们玩耍的水晶泥套装，里面的硼砂水、硼砂粉末往往除了名称和容量，没有任何生产厂家地址和说明书。即便有些包装上“良心”得印上了请勿食用的提示，对于低年级的孩子们来说，很可能看不到、看不懂。

已有许多真实案例表示：孩子们抱着好奇的心理尝一尝，或者不小心使用了装过硼砂的杯子喝水后出现中毒症状。

再次提醒各位家长，给孩子购买玩具要选择正规厂家生产，具有国家检验标示的产品。一些网红玩具的安全水平不高，切勿盲目跟风。

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