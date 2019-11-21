外婆带孩子时娃受伤了,奶奶一问宝妈不乐意了…

昨天大王看见一个爸爸在网上发帖求助，说儿子在丈母娘看孩子期间摔了一跤，伤痕明显，妻子因为自己母亲问了一句生气了，问大家“我父母就必须装看不见？”关于这个话题，大王有话要说。

帖子如下：

大王的话

其实带孩子磕磕碰碰在所难免，爷爷奶奶看见宝宝孩子身上有伤，问一句也是人之常情。从贴主的描述中，也看出没有怪罪的意思。

但是这事也有更好的处理方式，就是问自己儿子。这样就会省去很多麻烦。

关于防止家庭矛盾，大王总结出以下几点经验，以供大家参考：

1.能不和老人住，就不要跟老人住

整天生活在一起，肯定会把对方缺点放大。大美女胡因梦都会被李敖嫌弃便秘时的表情，只要待得时间够长，啥朱砂痣都会变成蚊子血。

每年过年，很多人都会热议亲子关系就是见不到就想，待久了就烦。过年回家亲情和睦没三天，就开始被爸妈各种挑毛病。自己父母尚有血脉之亲，更别说配偶的父母了。远香近臭，连白云大妈都知道距离产生美。

2.所有敏感问题不要越界接触

就像这个贴主的问题，如果爷爷奶奶去问爸爸，就会避免类似的问题，引起不必要的麻烦。

以后有这种类似的敏感问题，都应该通过夫妻间传递。

比如爷爷奶奶对孩子育儿方式有异议，就应该问爸爸。

外公外婆发现孩子伤了，就应该去问妈妈。

这样通过跟自己孩子交流，爸爸妈妈做一个信息编译过滤器，也可以避免许多信息不对称造成的曲解不快。

好的男人两头瞒，差的男人两头传。

3.外婆带孩子通常比奶奶带矛盾少

这个也比较容易理解吧。带孩子主力是妈妈，而且妈妈因为产后激素分泌、劳累等原因，通常也会比爸爸敏感些。自己妈妈是养育之恩，血脉至亲，相比婆婆，双方肯定会多些包容。

我们都知道，现在养一个孩子是有多辛苦。希望大家都能换位思考，多些理解，多动手，少动嘴，愿天下宝宝都有一个健康快乐成长的环境。

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