六旬妇人腹痛15年，就医才发现体内有一具婴尸

据worldofbuzz报道，苏丹一名60岁妇人因腹痛难忍去医院做检查，竟查出腹中有一具变型婴尸。

妇人腹痛十五年，就医后发现体内婴尸

这件事情发生在苏丹喀土穆，患者是一名六旬妇人，腹痛自2004年就困扰着她，一直持续了十五年之久。近日，妇人因腹痛难忍便决定去医院检查。谁知，医生给她做超声波检查时，竟在她的体内发现一具死婴。

考虑到患者年事已高，且这具死婴体型较大，医生不敢贸然将尸体从妇人体内取出，担心会有什么危险。不过，在进一步检查后发现，这具婴儿尸体被一层厚厚的肿团包裹着，并没有异常细胞或者癌细胞生成。随后，医生尽快给她实施了手术，成功取出了婴尸。

婴尸现象极其罕见，400年医学史仅有300例

这具在妇人体内藏了15年的婴尸，五官轮廓已经看不清楚，但还是能分辨出头、手、脚的位置。

据悉，婴尸是一种“胎儿石化”的现象，是指胎儿在母体内死亡后，没有及时排出体外，滞留在母体腹腔中，经年累月，逐渐石灰化，最后像木乃伊一样存在于母体中。这是一种极为罕见的现象，多发于月份较大的婴儿当中，在400年的医疗历史中也仅有300例。

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