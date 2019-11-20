营养师告诉你：儿童怎么喝牛奶更科学好吸收?

不得不说，牛奶作为平衡膳食营养的饮品，对孩子的成长非常重要。但市面上儿童牛奶的种类让人眼花缭乱，不少家长在选择的时候也很是头疼。那么儿童牛奶有什么营养?每天喝多少合适?又该如何怎么挑选?这些知识盲点，让营养师来一一告诉你。

为什么选儿童牛奶?有什么营养价值?

很多家长都不知道，普通的奶粉和儿童牛奶有什么区别。其实奶粉就是鲜奶经过浓缩、喷雾和干燥等一系列程序，生产加工而成的粉质。虽说蛋白质、脂肪等主要营养变化不多，但部分维生素、免疫球蛋白等营养素还是遭到破坏，导致营养大打折扣。所以如果有条件的话，还是建议家长给孩子选择新鲜营养的巴氏鲜奶。

其实儿童牛奶也是巴氏鲜奶的一种，只是专为儿童特别调制的乳制饮品。根据国家相关法律规定，这种乳制品以不低于80%的生牛(羊)乳或复原乳为主要原料，添加其他原料或食品添加剂或营养强化剂，采用适当的杀菌或灭菌工艺制成。从营养价值上来说，富含优质的蛋白、钙、维生素A、维生素B2等营养素，完全满足孩子日益增加的热能消耗。

儿童牛奶适合多大的孩子?

既然儿童牛奶这么营养，那到底适合多大的孩子呢?虽说牛奶中含有大量的蛋白质和矿物质，但复合不饱和脂肪酸和微量元素的含量却不高。而月龄较小的宝宝由于肠胃发育不完善，过早摄入不但很难消化吸收，也不利于生长发育。

所以，我们通常认为儿童牛奶更适合3-6岁的学龄前孩子。不过孩子到底几岁开始喝儿童牛奶这个问题，也并非一概而论。家长要根据自家孩子的实际情况而定，从配方奶粉转儿童牛奶时要循序渐进。先给孩子少量饮用儿童牛奶，如果没有异常反应再逐渐增加。

一天喝几次?怎么喝比较科学?

虽然牛奶的营养价值高，但也不是摄入的越多越好。一般1-3岁的幼儿，每天要摄入不少于350毫升的婴幼儿配方奶粉;4-6岁的学龄前儿童，每天要摄入300-600毫升的儿童牛奶。6岁以上的孩子，每天300毫升即可。

当然想要孩子吸收效果好，除了控制牛奶的摄入量之外，喝牛奶的时间也要科学。很多家长习惯给孩子早上喝牛奶，其实这并不是最佳摄入时间。对人体生长发育影响最大的是生长激素，而生长激素分泌高峰期是晚上深睡1小时后。所以把孩子喝牛奶的时间安排在睡前，才比较科学。

儿童牛奶该如何挑选?

牛奶是孩子重要的钙、蛋白质和能量来源，家长选购的时候也要很讲究。既要考虑到孩子年龄和口感，又要看重营养搭配，还真不是一件容易的事情。

1.看孩子年龄选择

营养师建议1.5-2岁以内的宝宝最好以母乳为主，3岁以内的宝宝在断奶以后，应该要喝婴幼儿配方奶粉。而3岁以上的孩子，由于大脑和身体生长速度较快，活动量也逐渐增加，必须摄入足够高质量营养成分的巴氏杀菌鲜奶。

2.选择新鲜的保质期

家长在选择儿童牛奶的时候，要特别注意生产日期。不建议去超市选择廉价处理或捆绑销售的奶制品，这些都是即将过期的产品。当然也不要为了图日期新鲜，直接给孩子饮用没有经过处理的生牛乳或羊乳，这样很有容易摄入细菌而导致腹泻。

3.营养丰富不添加

很多家长在给孩子选择牛奶的时候，往往以孩子的口味和喜好为准。殊不知一味的迎合孩子的口味，除了会养成挑食偏食的习惯外，还会伤害味蕾。儿童牛奶应该营养价值高且口味纯正，不能有白糖、色素、香精、水果口味等添加剂。

4.科学选择酸奶

如果孩子实在不爱喝牛奶，可以选择天然果汁或者果料酸奶。需要注意的是，这种天然水果味的酸奶，和市面上劣质的酸奶饮料不同，家长选购的时候要仔细区分。酸奶饮料只是打着酸奶的旗号，健康和营养价值都不如酸奶。

怎么样?看完营养师的普及之后，在如何给孩子喝牛奶和选牛奶的事情上，各位爸爸妈妈是不是豁然明朗了?

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